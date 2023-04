Klar til kontant afregning: - Jeg er robust nok til at være borgmester

AALBORG:Rygterne kom først: Hvis Thomas Kastrup-Larsen ikke stiller op til næste valg, vil Flemming Møller Mortensen være et godt bud på en arvtager.

For i Socialdemokratiet var der nogen, der ikke kunne få øje på en ny borgmester i den nuværende byrådsgruppe, og derfor gerne så, at der kom en ind udefra.

Der var - for en gangs skyld - hold i rygterne. Kort efter, at Thomas Kastrup meddelte sit stop, meldte Flemming Møller Mortensen sig på banen.

Overraskende for nogen - Flemming Møller Mortensen havde aldrig offentligt talt om borgmestertjansen som en mulighed.

Først. Hvorfor vil du gerne være borgmester i Aalborg?

- Jeg har stillet mig selv spørgsmålet, om jeg har noget at tilbyde byen og byrådet. Det mener jeg virkelig, at jeg har. Jeg har været i politik i lang tid og været hele vejen rundt i partiet. Om jeg kunne stå i spidsen for at skabe et rigtig godt og dynamisk og spændende arbejdsmiljø og politisk miljø? Om jeg kunne stå i spidsen for arbejdet med at stimulere og udvikle Aalborg Kommune, så den fortsat vil være en virkelig god og dygtig kommune?

Det er min egen vurdering, at det kan jeg. Og der er mange, der har spurgt, om det ikke kunne være noget for mig.

Jeg har stillet mig selv spørgsmålet, om jeg har noget at tilbyde byen og byrådet. Det mener jeg virkelig, at jeg har.

Hvem er det, der spørger?

- Det er der mange, der har gjort. Både folk fra partiorganisation og socialdemokratiske vælgere. Venner og bekendte. Men også folk fra erhvervslivet og andre steder. Det er folk, der kender til mine politiske holdninger, men også til min personlighed. Sådan er det også i politik - ligesom folk også kan sige negative ting til én, så er der også mange, der siger positive ting. Så der var rigtig mange, der skubbede mig i den retning. Jeg har sagt det, og jeg mener det, at jeg er virkelig stolt af at bo i Aalborg Kommune. Og hvis ikke jeg var det, ville jeg heller ikke røre jobbet med en ildtang.

Har partiledelsen eller Mette Frederiksen opfordret dig?

- Nej. Det er min egen beslutning. Jeg har sagt til Mette Frederiksen, at jeg vil stille mig frem som vores borgmesterkandidat, og det har hun givet mig en respons på. Vi kender hinanden rigtig godt.

Havde du overvejet borgmesterjobbet, før Thomas Kastrup-Larsen meddelte sin afsked?

- Nej. Jeg havde tænkt så langt, at jeg gerne ville vende hjem til Nordjylland og Aalborg. Også for at få et mere nordjysk liv, end man kan have, når man er medlem af Folketinget. Det havde jeg drøftet med min mand - men vi havde aldrig talt om, at der var borgmesterposten. Fordi den mulighed troede jeg faktisk ikke ville komme. Så det har aldrig været en konkret tanke hos mig.

Havde du så overvejet et karriereskifte?

- Jeg har altid sagt, at jeg vil gerne slutte mit arbejdsliv hjemme i Nordjylland. Nu er jeg der, hvor jeg har ti år tilbage af mit arbejdsliv, og selvfølgelig var jeg begyndt at tænke på, hvordan de skulle bruges. Jeg har mange gange tænkt, at hvis man kunne bruge mig i sundhedsvæsenet stadigvæk som sygeplejerske, kunne det være en mulighed.

Er der områder, du vil have særlig fokus på?

- At Aalborg Kommune rummer både en stor by og et stort opland, og der skal sikres en ordentlig balance mellem by og land. Det er helt afgørende. Så skal kommunen være god til at tilltrække arbejdspladser. Vi skal have gode skoler og uddannelsesinstitutioner. Vi skal være en attraktiv og spændende bosætningskommune. Og så skal vi have et rigt kulturliv.

I Aalborgs politiske debat er der ikke noget, der har fyldt som 3. Limfjordsforbindelse. Hvor står du i den sag?

- Ja, det er virkelig sandt. Debatten er jo ikke slut endnu, men der er enormt stor politisk enighed om både forbindelse og linjeføring. Behovet er der ingen tvivl om - heller ikke på Christiansborg. Trafikalt er det et meget, meget sårbart punkt, og derfor skal vi have en god forbindelse, som tager alle nødvendige hensyn til mennesker og for miljø.

Kommer du til at foreslå en ny vurdering af linjeføringen?

- Linjeføringen er aftalt. Det er en bred politisk aftale, der har stor opbakning af kommunerne omkring og af regionen. Så det er projektet, og forhåbentlig er anlægsloven vedtaget før kommunalvalget i 2025.





Flemming Møller Mortensen blev i maj sidste år gift med Morten K. Thygesen. Foto: Bente Poder

Nu har du prøvet både landspolitik og lokalpolitik i Rebild og Skørping. Hvad er den mest markante forskel?



Den helt markante forskel er, at der er meget mere kontant afregning. Politik kan være hårdt. Jeg har heldigvis ikke haft mange virkelig problematiske sager, men jeg har set, hvordan andre har været ramt. Nogle kommentarer kan være så skånselsløse og til tider hadefulde. Det kan være ekstremt hårdt for ens familie og pårørende. Selvfølgelig skal man gøre sig klart om, at man vil det.

Har du overvejet, om det er kampen værd?

- Rigtig meget, og det har jeg også drøftet meget med min mand, Morten. Jeg er robust, men selvfølgelig også sårbar. Især når angreb bliver meget personlige. Jeg har rigtig mange kolleger her på Christiansborg, som bliver virkelig stressede og belastet af at læse de ting, folk skriver på sociale medier. Men jeg har livserfaringen med mig, og jeg synes, at jeg har været god til at værne om mig selv, men også værne om dem, der betyder allermest for mig.

Du nævner din mand Morten et par gange. Han skal vel også være klar på det?

- Jeg skal ikke vælge en ambition, uden at han er en del af det. Vi har ikke kendt hinanden så længe og blev gift for et år siden. Men han er 100 pct. bag mig i, at jeg skal forsøge at blive borgmester. Han er født og opvokset i Gistrup, og heldigvis havde jeg held til at trække ham tilbage til Aalborg.

På det seneste har Nordjyske skrevet adskillige artikler om rod på borgmesterens forvaltning. Har du læst dem?

- Det har jeg, men det er ikke, fordi jeg har gravet mig ned i alle detaljer. Men selvfølgelig har jeg fulgt med i tingene. Jeg har også registreret, hvor belastende det er for alle parter, når der kører sager på den måde.

Har du har læst noget, som du ville igangsætte en ændring af?

- Jeg har været statsrevisor. Jeg ved, hvad der er god forvaltningsskik og god revisionspraksis, og hvordan ting skal være. Det skal køres efter bogen. Sådan er det. Man skal prøve at gå efter en nulfejlsmodel. Hvis der så er ting, som alligevel er svipser så skal man rykke plastret af, og så skal man forklare sig. Som minister har jeg stået i spidsen for fordeling af mange milliarder kroner ud til verden, og der havde vi en nulfejlsmodel. Det vil jeg forsøge at bringe med mig.

Hvis du bliver spidskandidat, forlader du så Folketinget?

- Nej. Det har jeg ikke i sinde at gøre. Partiet har brug for mig, så længe jeg kan være her.

Er det ikke et problem, at have en spidskandidat, der ikke er medlem af byrådet?

- Nej. Jeg kommer til at være tæt på. En slags ekstramand på broen i det kommunalpolitiske derhjemme. Det kan godt være, at jeg ikke kan være på banen i byrådsalen, men jeg kan være på banen alle mulige andre steder og være trækkraft i forhold til at definere vores politik og forberede kommunalvalg.

Til næste valg vil Socialdemokratiet have haft borgmesterposten i Aalborg i 100 år. Det vil vel også være meget træls at være ham, der så taber den.

- Det er fuldstændig rigtigt. Men jeg mener, at jeg har den erfaring, personlighed og de kompetencer, der skal til for at stå i spidsen for et velfungerende byråd med indflydelse til alle parter.

Hvis du taber urafstemningen, hvad så?

- Så fortsætter jeg på Christiansborg, og ønsker Lasse held og lykke. Lasse er en virkelig ordentlig og god fyr. Så må man se, hvad fremtiden byder.

I løbet af maj holder Socialdemokratiet urafstemning, hvor medlemmerne skal vælge mellem Lasse Frimand Jensen og Flemming Møller Mortensen. Afgørelsen kommer 6. juni.