Klar til skole? Så er det nu, dit barn skal indskrives

AALBORG:For cirka 2000 børn i Aalborg Kommune starter et nyt kapitel af livet efter sommerferien i indeværende år. På det tidspunkt skal de nemlig starte i skole, og derfor er det også nu deres forældre skal sørge for et de bliver indskrevet - enten på den lokale skole eller en skole efter eget valg.

Fra skoleforvaltningens side håber man dog, at flest muligt vælger den lokale skole, da det er der barnets fremtidige netværk og kontakter er.

- Vi er parate til at tage imod de nye børn i vores skoler, og vi glæder os rigtig meget til at gøre børnene dygtigere hver dag og give dem mod og evner til at deltage i fællesskaber på skolen og i verden, siger skolerådmand Tina French Nielsen (V).

Hun understreger, at en god skolestart er vigtig for børnene, og derfor samarbejder børenhaver og skoler også om den gode overgang fra institution til skole

Skoleindskrivningen er digital, og alle skoler i Aalborg vil i løbet af den kommende tid sende et indskrivningsbrev til de forældre, som har børn, der skal begynde i skole.

Indskrivningen starter 6. januar, og rent praktisk foregår tilmeldingen via hjemmesiden www.indskrivning.dk

Skal barnet benytte skolens DUS, kan man samtidig skrive sit barn op til DUS’en på den valgte skole. Indskrives barnet ikke i DUS samtidig med skoleindskrivningen, kan det dog også gøres på et senere tidspunkt ved at gå på www.pladsanvisningen-online.dk.

Sidste frist for at indskrive børn i skole er 1. februar 2021.