Klar udmelding: Thaysen vil lede Venstre i Aalborg

AALBORG:Venstre frontfigur i byrådet i Aalborg Kommune kan fremover meget vel blive Jan Nymark Thaysen.

Fredag morgen har hovedpersonen på sin egen Facebookprofil bekendtgjort sit kandidatur.

I en status-opdatering skriver Jan Nymark Thaysen:

- Kære Alle. Så kan det ikke skjules længere.

- Jeg har efter mange overvejelser og mange opfordringer fra baglandet sat mit kandidatur i spil som spidskandidat for Venstre til det kommende byrådsvalg i november 2021. Det har jeg gjort, da jeg er overbevist om, at jeg kan gennemføre den politik og de politiske visioner, der skal sikre grundlaget for kernevældfærden i Aalborg Kommune i årerne fremover.

- I Venstre har (vi, red.) en rigtig stærk, passioneret og hårdt arbejdende byrådsgruppe, som jeg ikke er i tvivl om, kan få succes ved KV21, og som det vil være en ære for mig at lede.

- Nu håber jeg så, at der er fuld opbakning til mit kandidatur på Venstres kommende opstillingsmøde den 25. november. Rigtig god dag til jer alle”.

Opgaven som politisk leder for Venstre er blevet ledig, efter at Thaysens partifælle Mads Duedahl proklamerede, at han går ind i kampen om at blive regionsrådsformand.

Jan Nymark Thaysen er i forvejen gruppeformand for de otte Venstre-medlemmer af byrådet i Aalborg.

49-årige Jan Nymark Thaysen arbejder som marketingchef hos den rådgivende ingeniørvirksomhed Orbiconer, men egentlig er han uddannet landinspektør.

Han fik 1583 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2017 og er i gang med sin anden byrådsperiode.