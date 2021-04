Klare ord fra kaptajnen: Det er rent ud sagt røvsygt

ISHOCKEY:Da DM-guldet var sendt til Rungsted, var det tid til at kåre årets all star-hold. Her kom Rungsteds Nichlas Hardt med, mens man sagtens kunne argumentere for, at Aalborg Pirates' Julian Jakobsen burde have været med, hvis man blot havde bedømt ham på slutspilspræstationerne. Her har han nemlig været en enmandshær. Nu blev der ikke plads til Jakobsen, der nok i den sidste ende var ligeglad. Det var nemlig nederlaget, der fyldte hos piratkaptajnen.

- Jeg har prøvet det før som helt ung. Det er noget, man ikke glemmer. Det er en flad fornemmelse, for man vinder ikke en andenplads. Det er rent ud sagt røvsygt, siger Julian Jakobsen.

Julian Jakobsen har været enestående i dette års slutspil. Som en anden Peter Forsberg har han drevet sit hold frem over isen, men i den sidste ende måtte han og holdkammeraterne sande, at Rungsteds 3-0-føring var for stort et bjerg at bestige.

- Det er et antiklimaks. Der er mange følelser og meget pres. Den ene nat sover man fire timer. Den næste sover man måske otte timer. Det er op og ned, ud og ind. Den her skal lige sluges, og så tror jeg, at vi kommer stærkere ud på den anden side.

Når finaleserien skulle opsummeres var der marginal forskel på succes og skuffelse for Aalborg-mandskabet, der satte sig selv under pres ved at tabe de første tre kampe, hvor særligt kamp et og to var kampe, som de dominerede.

- Rungsted vinder, fordi de er klogere end os. Vi tager en dum udvisning til sidst. Vi klandrer ikke nogen. I den sidste ende er Rungsted lidt klogere. I de to første kampe spillede de klogere end os, da vi var lidt pressede på folk. Igen er det bare svært at komme tilbage fra 0-3, men vi gjorde et flot forsøg, siger Julian Jakobsen.

- Vi havde også fortjent at vinde i dag, men man vinder ikke noget ved at fortjene det, så det er bare ærgerligt, siger Julian Jakobsen, der trods alt kan forlade finaleserien med oprejst pande og fremskudt brystkasse efter et på alle måder prisværdigt comeback-forsøg.

- Vi fik vist, at vi er et ligeså godt hold som Rungsted. Så var der nogle få ting i det simple spil, som de gjorde bedre end os. Det var også derfor, at de vandt. Den er ikke så meget længere, siger Julian Jakobsen.

Efter medaljeoverrækkelsen fik Aalborg-kaptajnen tid til en lille snak med sin værelseskammerat fra landsholdet Nichlas Hardt, og de to løvehjerter kunne se hinanden i øjnene og lykønske hinanden på en velspillet finaleserie.

For den nykårede danske mester Nichlas Hardt var der tid til at puste ud og reflektere lidt over den netop overståede serie.

- Jeg var nu ikke nervøs for, at Aalborg ville komme tilbage i serien, og skulle vi have spillet en kamp syv, så tror jeg også på, at vi havde taget den der, siger Nichlas Hardt, der særligt husker tilbage på seriens første kamp som værende afgørende.

- Aalborg dominerede virkelig første finalekamp, men vi fandt noget virkelig godt forsvarsspil frem. Vi kom bedre efter det i kamp to og tre. I og med at det har været så tæt, så er det helt naturligt, at Aalborg kom tilbage i serien og vandt to kampe. Dagens kamp var også tæt, men jeg synes hele tiden, at vi troede på det. Ellers kunne det måske have sat sig, siger Nichlas Hardt.

- Nu havde vi et powerplay, som vi scorede på. Det har i det hele taget været et tema i de to kampe, som Aalborg vandt. Der var de bedre i powerplay og i boxplay, og det straffede de os på. Det var også derfor de vandt. Vi har været lidt bedre fem mod fem i de seneste kampe, men det har været en tæt serie, så det er bare fedt, at det nu er overstået, og vi har vundet, siger Nichlas Hardt.