Klassepræstation: Aalborg udspiller GOG i første DM-semifinale

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har gang i en eventyrlig sæson, og derfor var det meget passende, at næste kapitel i en allerede fabelagtig fortælling blev skrevet på H.C. Andersens føde-ø. Den første DM-semifinale mod grundspilsvinderen GOG blev nemlig vundet i sjældent set sikker stil.

GOG havde til kampen fået fyldt hallen op med fans, der tydeligvis havde savnet at være til håndbold. Efter måneder med et blegt lydtapet bestående af technomusik fra hallens DJ skulle øregangen lige vænne sig til, at der blev piftet og skreget til den helt store guldmedalje.

Den ramme forvaltede Aalborg flot. Der var ingen slinger i valsen eller metaltræthed hos de brave Champions League-helte, der hurtigt viste, at sigtekornet hen over pinsedagene er blevet rettet mod de kommende DM-semifinaler.

Nordjyderne bragte sig hurtigt i front, og her blev man resten af første halvleg. Aalborg havde flere gange i løbet af de første 30 minutter mulighed for at gå i udbrud på måltavlen, men kampen forblev tæt. Dels fordi Aalborg blev ramt af nogle undertalsperioder, der brød rytmen, og dels fordi Emil Lærke var godt skydende hos GOG.

Til gengæld havde Aalborg-forsvaret godt styr på både Morten Olsen og og Mathias Gidsel. Helt lukke ned for leveringerne til stregen kunne man ikke, men de to landsholdsspillere fik ikke lov til at diktere GOG's angrebsspil, som man ellers har set så ofte.

Hos Aalborg fortsatte Nikolaj Læsø de stærke takter fra kampen i Flensburg, da han scorede fem gange på ligeså mange forsøg før pausen.

En pauseføring på 14-12 i Aalborg-favør kunne ud fra et statistisk synspunkt også henledes til Mikael Aggefors, der havde fem redninger, mens GOG's duo kunne præstere to redninger til sammen.

GOG - Aalborg Håndbold 28-30 (12-14) Topscorere for GOG: Emil Jakobsen 8, Emil Lærke 4, Oscar Bergendahl 4, Mathias Gidsel 4 mål. Målscorere for Aalborg: Sebastian Barthold 6, Nikolaj Læsø 6, Magnus Saugstrup 5, Buster Juul 4, Lukas Sandell 4, Felix Claar 3, Mark Strandgaard 2, Redninger: Mikkel Aggefors 13 Stillinger undervejs: 1-3, 5-6, 9-11, 11-13, 13-17, 16-21, 20-26, 23-28 Udvisninger: GOG 2, Aalborg 4 VIS MERE

Netop Aggefors fik for alvor fat efter pausen, da han præsterede en stribe redninger, der var fundamentet for, at Aalborg stille og roligt trak fra værterne.

Henrik Møllgaard og Magnus Saugstrup med skiftende back-besætning dannede en levende mur foran Mikael Aggefors. Aalborg-forsvaret viste noget af den verdensklasse, som har bragt holdet blandt de fire bedste i verden.

Aalborg havde i det store hele ikke problemer med at løse GOG's forsvar, og det afstedkom en lind strøm af rød-hvide scoringer. Midtvejs i anden halvleg blev der sågar hørt ord som udklassering og overmatchning på tilskuerpladserne i Gudme.

Viktor Hallgrimsson leverede et par redninger i de sidste 10 minutter, men det var ikke nok til at bringe Aalborgs sejr i fare. Der blev nemlig til stadighed leveret modsvar fra Mikael Aggefors.

Blandt andet diskede han den svenske keeper op med kampens detalje, da han serverede en dobbeltredning efter et straffekast fra Emil Jakobsen ved stillingen 28-25 til Aalborg. I stedet skaffede Aalborg sig et straffekast i den anden ende, som Buster Juul legede i mål og dermed afgjorde kampen.

For to år siden, da der senest spillede sådan rigtigt om et DM-guld havde det været en sæsondefinerende præstation af Aalborg Håndbold at tage til den sydfynske håndboldhøjborg og vinde en slutspilskamp. I dag bliver det betragtet som flot men mere forventeligt fra de krævende og mere forvænte omgivelser.

Det er ikke desto mindre stadig ekstremt stærkt at tage til Gudme og vinde over et topmotiveret GOG-mandskab, som for første gang i umindelige tider var bakket op af en sydende hal.