Klimaaktivist: - Det hænger ikke sammen

AALBORG:- Man kan ikke gå ind for en Egholm-motorvej og samtidig være for grøn omstilling. Det kan man bare ikke, understregede Roseanna Børsting, som var den ene af de to unge vælgere, der gav kandidaterne til det kommende kommunalvalg i Aalborg noget at tænke over ved Nordjyskes omvendte vælgermøde på Aalborg City Gymnasium.

Ifølge Roseanne, som både er klimaaktivist og studerer miljøvidenskab på Aalborg Universitet, er det simpelthen to uforenelige størrelser, og selvom langt de fleste af fremmødte politiker talte pænt klima og natur, savner hun også konkret handling.

- Det er jo fint, at alle går ind for klima og grøn omstilling, men det var ikke rigtigt noget, der fyldte ved de seneste budgetforhandlinger - bortset fra hos et enkelt af partierne, forklarede hun.

Jes Lunde (RV) forstår godt, de unges bekymring for miljøet. Foto: Henrik Louis

Brug for en løsning

Ifølge borgmester Thomas Kastrup Larsen (S) er der dog flere grønne tiltag i budgetforliget - for eksempel 60 mio. kroner mere til cykelstier, en ny klimaalliance og satsning på at skabe en såkaldt Green Hub i Aalborg Kommune.

- Men uanset, hvordan vi vender og drejer det, så er der også brug for en løsning på trængsels-problemerne omkring Limfjorden. Og samtidig bør vi også fokusere mere på at få lavet offentlig transport, der er fuldstændig emissionsfri, påpegede han.

H.P. Beck (LA) ville gerne vide om grøn omstilling efter de unge vælgeres mening kun omfatter ting som vindkraft og solceller - eller om a-kraft også er en mulighed.

Christoffer Carner Søndergaard, som er elev Aalborg City Gymnasium, var også en del af panelet. Foto: Henrik Louis

Men ifølge Roseanna vil det - selvom hun ikke var helt afvisende - være en alt for langsommelig og dyr en løsning, og Christoffer Carner Søndergaard, som er elev på gymnasiet, var heller ikke begejstret.

- Jeg kan ikke lade være med at være bekymret for, om det er sikkert nok. For vi har jo alle sammen set billederne fra Japan, sagde han.

Ved de omvendte vælgermøder er det politikerne, der skal spørge, og vælgerne der skal svare. Foto: Henrik Louis

At klima var dagens helt store emne var ikke til at komme udenom, for både blandt politikerne og de unge var der også mange, som var tilhængere af, at udelukke biler fra bymidten til fordel for mere offentlig transport og flere el-bil-baserede løsninger. Andre mener dog fortsat, at et ekstra rør i øst er vil være nødvendigt, og det kan Venstres spidskandidat, Jan Nymark Tahysen, også godt se for sig, selvom partiet er varm tilhænger af Egholm-linjen.

- På sigt tror jeg, vi kan få brug for begge dele, sagde han.

- Men jeg er da godt nok imponeret over, hvor mange der nu kalder landbrugsjord og tidligere landbrugsjord på Egholm for natur, og sætter pris på det, tilføjede han.

Elever fra gymnasiet i midtbyen fulgte opmærksomt med i debatten. Foto: Henrik Louis

Vil flytte fra byen

En hurtig håndsoprækning blandt tilhørerne afslørede blandt andet, at de fleste var kommet i skole med offentlig transport, en del kom fra mindre byer i oplandet, og rigtig mange er overbeviste om, at de vil flytte væk fra kommunen, når de er færdige på gymnasiet.

- Jeg flyttede egentlig tilbage hertil, fordi mine forældre bor her, og fordi man her kan få en lejlighed, der er til at betale for, selvom man er på SU, fortalte Carsten Carner.

Efter gymnasiet vil han gerne på universitetet, og skal han blive boende derefter afhænger det blandt andet af jobmuligheder og fællesskab.

- Det kan jeg godt savne lidt her i byen. Jeg har for eksempel altid dyrket meget idræt, og da jeg boede i København var jeg helt åben om det , og begyndte at komme i Absalon Kirken, hvor jeg spillede bordtennis med Inge på 55. Og den slags blandede fælles skaber for folk i alle aldre måtte der godt være lidt mere af her i Aalborg, forklarede han.

For Roseanne er der dog en ting, der slår både job og fællesskab, når hun skal overveje, hvor hun skal bosætte sigt efter endt uddannelse.

- Det bliver ikke Vestbyen, hvis der kommer en ny Egholm-motorvej, fortalte hun.