Klimarevolution: Nu bliver bustrafikken i Aalborg elektrisk

AALBORG:Gade- og lydbilledet i Aalborg er under markant forandring. Fra søndag bliver de velkendte gule bybusser nemlig et sjældent syn.

Forklaringen på den markante ændring er, at hovedparten af Aalborg bybusser nu er eldrevne, og det betyder et farvel til de kendte - og gule - dieseldrevne busser.

Rådmand for Klima og Miljø i Aalborg Kommune Per Clausen (EL) til venstre og bestyrelsesformand i Nordjyllands Trafikselskab Søren Thorst klipper snoren over til een af de nye elbusser ved søndagens markering på Gammeltorv i Aalborg. Foto: Kim Dahl Hansen

Da Tide Bus Danmark vandt Nordjyllands Trafikselskabs udbud af bybusdriften i Aalborg Kommune, var det nemlig et krav, at busdriften i løbet af 2023 skal være grøn og eldreven.

Søndag sendte Tide Bus de første 90 elbusser i drift på det aalborgensiske rutenet.

I en overgangsfase kører 31 af de dieseldrevne busser videre, men de bliver udfaset i løbet af 2023, og da også de nye Plusbusser vil være eldrevne, ja, så er al bybusdrift i Aalborg Kommune eldrevet i løbet af næste år.

Danmarks største depot

I forbindelse med overtagelsen af bybusserne i Aalborg har Tide Bus Danmark bygget Danmarks største busdepot for elbusser.

Det ligger i Aalborg Øst opad det nye supersygehus.

Elbusser skal jo lades op med el og ikke brændstof.

Derfor indeholder depotet 124 ladeposter, og så er der også placeret ladeposter i Hals og Svenstrup.

- Vi forventer, at busserne kan køre omkring 300 km per opladning, og det tal skal sættes i forhold til, at en bus kører omkring 72.000 km om året, siger Marco Pedersen, der er teknisk chef hos Tide Bus Danmark.

Bussernes tonstunge batteri har en kapacitet på 397 kWh, og en opladning forventes at tage omkring fire timer.

Der er 124 ladeposter på Tide Bus Danmarks nybyggede busdepot, der dækker et areal på 60.000 kvm. Foto: Kim Dahl Hansen

- Vores ladeanlæg har i alt 6500 ampere til rådighed, og den strømmængde kan forsyne 365 husstande med el, fortæller den tekniske chef.

Nye elbusser Leverancen af de nye elbusser omfatter 67 bybusser fra belgiske Van Hool, 40 bybusser fra kinesiske Golden Dragon og 14 Plusbussser fra polske Solaris.

Tide Bus Danmark A/S - norskejet - kommer til at stå for driften af elbusserne på buslinjerne i Aalborg Kommune.

Kontrakten på elbusserne har en samlet værdi på 2,3 mia. kr.

Busserne skal årligt køre 8,8 mio. km fordelt på 420.000 ture svarende til omkring 220 gange rundt om Jorden.

Busserne skal årligt samlet vaskes omkring 30.000 gange i genbrugs- og regnvand.

I første omgang er der sat 90 elbusser i drift, mens 31 dieseldrevne busser indtil videre fortsætter kørslen.

I løbet af 2023 bliver alle bybusser i Aalborg Kommune eldrevne.

Tide Bus Danmarks koncession på driften af Aalborgs bybusser løber i 10 år med mulighed for tre forlængelser af to år, altså i i alt 16 år.

360 buschauffører har fået ny arbejdsgiver i forbindelse med, at Tide Bus Danmark har overtaget driften af Aalborgs bybusser.

De største af elbusserne får en maksimalvægt på 26 tons. Kilde: NT og Tide Bus Danmark VIS MERE

Regnvandsbassin og solceller

Hele det nye busdepot er bygget med miljøvenlige briller.

Udover at al buskørsel fra depotet bliver eldrevet indenfor det næste år så står der 300 solceller på depotets tag, og der er også blevet etableret et 4500 kvadratmeter stort regnvandsbassin.

De 121 busser bliver samlet vasket 30.000 gange om årligt, og al busvask vil foregå med genbrugsvand eller vand fra regnvandsbassinet.

- Vi forventer, at busserne i gennemsnit kan køre omkring 300 km per opladning, siger Marco Pedersen, der er teknisk chef i Tide Bus Danmark. Foto: Kim Dahl Hansen

I forbindelse med at Tide Bus overtager bybuskørslen i Aalborg, får 360 buschauffører fra de to busselskaber, der i dag står for bybusdriften, ny arbejdsgiver.

Samlet set skal Tide Bus Danmarks 121 elbusser køre 8,8 millioner km årligt fordelt på 420.000 enkeltture.