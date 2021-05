Trafikkaos ved City Syd: Nu frigives kryds

AALBORG:Et større kloakarbejde på Nibevej på en strækning mellem to indfaldsveje til Aalborg Storcenter har de seneste uger hæmmet trafikken til og fra storcentret og til tider skabt lettere kaotiske tilstande i trafikken i området.

Specielt bilister, der har skullet til centeret fra vest, har været generet af kloakarbejdet. Det gælder også modsat kørende, der har skullet ad Nibevej mod vest fra Hobrovej. Her er der nogle gange opstået kaotiske situationer.

Men nu frigives foreløbig et kryds - nemlig krydset ved Tyren-Pioner Alle-Nibevej.

Det er krydset her på Nibevej ved Tyren og Pioner Allé, der nu igen bliver normalt, så trafikken til og fra Aalborg Storcenter lettes en del. Foto: Torben Hansen

Og det skulle gerne lette trafikken til og fra centeret en hel del.

- Der er tale om et kloakarbejde, hvor vi etablerer såkaldt separat kloakering, så overfladevandet kan adskilles fra det øvrige kloakvand fra området, fortæller distributionschef Ole Neerup-Jensen, Aalborg Forsyning.

Kloakarbejdet er en "lille" del af et kæmpeprojekt til mange milliarder kroner, der frem mod år 2065 skal sikre netop adskillelse af overfladevand fra øvrigt kloakvand i hele Aalborg Kommune.

Projektet på Nibevej koster således "kun" et lille tocifret millionbeløb, som distributionschefen formulerer det.

Ole Neerup-Jensen oplyser, at Aalborg Forsyning løbende har været i fin dialog med Aalborg Storcenter om kloakarbejdet, der som nævnt har hæmmet trafikken til og fra centeret en del.

Og tilstrømningen til centeret bliver næppe mindre nu, hvor der åbnes et nyt center for lyntest i forhold til corona-virus.

- Vi har forsøgt at udnytte nedlukningen af centeret i forbindelse med coronarestriktionerne til at få udført arbejdet, men nu, hvor centeret er åbnet op, har der været massive kødannelser - ikke så meget på grund af kloakarbejdet og afspærringerne - men mere på grund af en heldigvis for centeret stor tilstrømning til centeret, siger Ole Neerup-Jensen.

- Derfor er vi da også glade for, at vi fredag morgen kan åbne krydset Nibevej-Tyren-Pioner Allé og ophæve diverse spærringer, som vi har i og omkring lige det kryds - spærringer, der har generet til- og frakørslen til centeret. Det har vi prioriteret i samarbejde med centeret, lyder det fra distributionschefen.

Asfalten i krydset er blevet lagt onsdag og har så skullet hærde Kristihimmelfartsdag, så krydset nu kan åbne fredag morgen. Det er dog kun krydset, der åbner.

- Der vil fortsat frem til november være punktvise afspærringer på Nibevej, hvor en vejbane vil være spærret, mens vi kloakarbejdet fortsætter mod øst hen ad Nibevej mod den anden indfaldsvej til storcenteret, forklarer Ole Neerup-Jensen.