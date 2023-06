Klubejer i Gaden efter razzia: - De skal holde sig væk med det narkolort

Ungt par køres i stilling til at overtage stor campingplads Populær campingplads i det nordjyske er måske ved at sikre arvefølgen - ungt par hiver teltpælene op og bevæger sig 300 kilometer fra Fyn til Vendsyssel. I første omgang for at prøve kræfter med pladsens velbesøgte købmandsbutik