Knap så ulækkert: Ældre får måske lov at beholde hjælp

Det bliver måske knap så "ulækkert", som der i første omgang var lagt op til. Efter kraftig kritik fra blandt andre byens ældreorganisationer ser det nemlig ud til, at Aalborg Kommune alligevel ikke vil indskrænke rengøringen hos de ældre, der får hjælp til det, til en gang hver tredje uge.

Det fortæller senior- og omsorgsrådmand Kristoffer Storm (DD), som forklarer, at forslaget er droppet, fordi området får lov at beholde de penge, der følger med, hvis der bliver flere plejekrævende ældre.

- Så vi får vores demografi-tildeling, men forslaget kan stadig komme i spil, hvis der er et af de andre partier, der bringer det op i forbindelse med budgetforhandlingerne, tilføjer han.

Udover rengøring har der også været lagt op til at skære i den klippekorts-ordning, som mange modtagere af hjemmepleje er glade for. Men det forslag er også droppet, med mindre der er nogen, som bringer det med ind i forhandlingerne igen.

- Og det kunne jeg måske godt frygte, selvom det i hvert fald ikke bliver mit parti, der kommer til at gøre det, siger Kristoffer Storm.

Han er ked af, at det ikke er lykkedes at sikre klippekort-ordningen på kommunens plejehjem på samme måde. For her skal der stadig skæres, og det kan for eksempel komme til at betyde, at det er slut med at ledsage beboere, der skal på sygehuset eller et farvel til aktiviteter, der gør hverdagen mindre trist.

- Vi lægger også op til at hente nogle penge ved at blive bedre til at holde vores ældre i gang. Men når der så samtidig foreslås at lukke aktivitetscentre, synes jeg ikke, det hænger sammen længere, påpeger Kristoffer Storm.