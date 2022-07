Knaphed på drikkevand stopper nyt boligområde - vandværker er ved at mangle vand i bydel

AALBORG:Planerne om et nyt boligområde i Nørresundby er helt blevet taget af bordet af hensyn til at sikre drikkevand nok til borgerne i bydelen samt de mange kommende beboere i nye udstykninger.

Planen var ellers at sælge det kommunalt ejede rekreative areal på Voerbjergvej i Lindholm og give mulighed for boligbyggeri.

Så sent som i maj sendte by- og landskabsforvaltningen ønsket ud i fire ugers fordebat, men så reagerede en anden forvaltning i kommunen, nemlig klima- og miljøforvaltningen, og frarådede ideen.

I en indsigelse peger grundvandsmyndigheden i klima- og miljøforvaltningen på, at de tre vandværker i området nemlig Nr. Uttrup Vandværk, Lindholm Vandværk og Aalborg Forsynings kildeplads Hvorup Syd i forvejen er udfordret, da de trækker på den samme grundvandressource.

I brevet hejser grundvandsmyndigheden det røde flag og skriver, at "derudover er vandværkerne i forvejen ved at mangle vand for at kunne forsyne de borgere, der er skabt rummelighed til i eksisterende planer, herunder bl.a. Stigsborg Havnefront og de mange forventede omdannelser".

Stor stigning venter

En prognose for det fremtidige drikkevandsbehov fra de tre vandværker viser nemlig, at der forventes en samlet stigning i vandbehovet med 30 procent frem mod 2040 i Nørresundby, og at "dette er i sig selv vanskeligt foreneligt med størrelsen af områdets drikkevandressource og understreger samtidig vigtigheden af at værne om den nuværende drikkevandressource".

Hensynet til at sikre vand nok til borgerne i Nørresundby vejer tungere end at bygge flere boliger på arealet. Arkivfoto: Henrik Louis

Lokalplanområdet på Voerbjerg ligger dog udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men inden for indvindingsopland til almene vandværker, Lindholm Vandværk, Kildeplads Vikingevej. Og tæt op til lokalplanområdet er der indikationer på, at der kunne være et potentielt område til placering af indvindingsboring til Lindholm Vandværk.

-Et unødigt pres

Vandværkerne er derfor afhængige af området for nu og i fremtiden at kunne indvinde tilstrækkeligt rent drikkevand til borgerne i Nørresundby-området. Af samme årsag mener grundvandsmyndigheden, at et nyt boligområde på placeringen "vil betyde et ekstra, unødigt pres på vandværkerne i Nørresundby". Derfor anbefaler man, at området friholdes for boligudbygning og forbliver udlagt som rekreativt område.

Den anbefaling har by- og landskabsforvaltningen gentaget, og det har et enigt by og landskabsudvalg taget til sig, og derfor har de enstemmigt valgt at trække projektet.

- Der er for meget usikkerhed omkring forsyningssituationen og kommende kildepladser, så man vil ikke lægge den ind som en binding nu. Det ville være en dårlig ide, og det lytter vi selvfølgelig til, siger siger by og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V).

By og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) i Aalborg Kommune slår fast, at det nye boligområde aldrig skulle være sendt ud i en fordebat, og at man har lært af af sagen. Arkivfoto: Henrik Bo

Han udelukker ikke, at der kan ske noget på grunden om 5-10 år.

- Hvis der kommer styr på forsyningssituationen, men som udgangspunkt, så lader vi den ligge.

Det kan dog undre, at Aalborg Kommune ikke internt undersøger sagen grundigt, før man sender sagen ud i en offentlig fordebat.

Intern høring

- Man havde undersøgt det, men det ligger bare et stykke tid tilbage. Man havde kørt det rundt i intern høring, og så er det fokus skiftet siden, og man tænker lidt mere ind i, om der er nogle ressource udfordringer omkring levering af drikkevand, fordi der bliver så mange nye borgere, siger Jan Nymark Thaysen.

Han henviser til den store udbygning af Stigsborg-grunden, hvor der på sigt skal etableres 4000 boliger, der skal rumme i omegnen af 7500 mennesker. Dertil kommer udstykningen på Zangenberg Alle ved Lindholm Høje, ligesom der er byfortætning rundt omkring i Nørresundby.

- Der skal jo mere vand til, og indtil man har styr på det, så er der nok ikke grund til at udlægge mere.

Han ærgrer sig over, at sagen er kommet så langt i systemet, før man bliver klar over sammenhængen.

- Burde være stoppet

- Den burde vi have stoppet før, og det retter vi også op på. Den har vi lært af, så det sker ikke igen, siger Jan Nymark Thaysen.

Problematikken med forsyningssikkerheden i Nørresundby bliver dog heller ikke bedre af en 3. Limfjordsforbindelse ifølge grundvandsmyndigheden vil "få væsentlige konsekvenser for Lindholm Vandværks indvinding".

- Boringer skal sandsynligvis erstattes

- Vi har indgivet et høringssvar, for 3. Limfjordsforbindelse passerer nogle af vores kildepladser og en kildeplads ude på Voerbjergvej, og de boringer skal vi sandsynligvis erstatte med nye boringer inde i området tættere på byen, siger formanden for Lindholm Vandværk, Bo laden til Nordjyske.

Og her er flere nye arealer i spil deriblandt det omtalte areal på Voerbjergvej. Der er flere hensyn at tage, når der skal etableres nye kildepladser.

-Forureningskilder

- Der er forskellige forureningskilder, som vi ikke må trække ind i vores boringer. Hvis man trækker for hårdt på grundvandet, så kan det ende med, at man får trukket noget ind, og det skal man være meget opmærksom på, siger Bo Laden

De sløjfede boligplaner betyder desuden, at Aalborg Kommune går glip af en indtægt, for salget af arealet skulle have være med til at dække en del af indtægtskravet på 50 mio. kr. i 2023.