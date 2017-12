Knivdrab: Chauffør dømt for forsætlig påkørsel

AALBORG: En 32-årig mand er tirsdag ved retten i Aalborg blevet idømt fem måneders ubetinget fængsel for at have ført den bil, der forsætligt påkørte en anden bil i krydset Østre Alle og Langelandsgade i Aalborg tidligt på aftenen 5. august i år.

En påkørsel, der senere førte til, at en 27-årig mand blev dræbt med knivstik på åben gade.

Det oplyser anklager Kim Kristensen, Nordjyllands Politi.

Tilstod forsætlig påkørsel

Drabssagen startede med den voldsomme påkørsel i krydset Østre Alle - Langelandsgade.

- Det var den 32-årige mand, der førte bilen, som påkørte den 27-åriges bil. Det, han tilstod i retten, var, at han havde foretaget den forsætlige påkørsel af den 27-åriges bil, som også ramte en tredje bil, forklarer Kim Kristensen.

Det var selve påkørslen, som den 32-årige blev dømt for efter en paragraf i straffeloven om forsætligt at forvolde fare for andres liv og helbred.

- Den 32-årige erkendte også i retsmødet, at han havde foretaget påkørslen med det formål, at andre personer skulle begå vold mod nogen i den bil, der blev påkørt. Han kunne dog kun tilstå, at der skulle begås vold med slag og spark samt sprøjtes med peberspray mod den 27-årige - ikke at der skulle begås et drab, forklarer anklageren.

Løsladt efter dommen

Han oplyser, at den 32-årige blev løsladt efter dommen, da han har siddet varetægtsfængslet siden 10. august. Tre andre mænd sidder fortsat varetægtsfængslede i sagen - den ene blev også varetægtsfængslet 10. august, de to andre allerede 9. august.

Kim Kristensen oplyser, at en del af sagen kørte for lukkede døre, og han kan derfor ikke oplyse yderligere om den tiltaltes forklaring i forbindelse med knivdrabet på den 27-årige efter påkørslen.

Den 32-årige blev på grund af den forsætlige påkørsel også ubetinget fradømt retten til at køre bil i et år.

Drabet på den 27-årige var formentlig en gengældelsesaktion. efter en episode, hvor de samme personer var endt i et voldsomt slagsmål i Shoppen blot en uge før drabet, og politiet betragter dette slagsmål som optakten til påkørslen og det senere knivdrab.