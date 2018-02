Knivdrab: Flere havde tilknytning til bandemiljøet

AALBORG: Der er et massivt opbud af politi og tilhørere, da retssagen mod tre mænd, der er tiltalt for et brutalt drab på en 27-årig mand på åben gade i Aalborg sidste år, begyndte fredag ved Retten i Aalborg.

Drabet var dramatisk, da det skete ved højlys dag 5. august sidste år omkring klokken 18. Her blev den dræbtes bil første påkørt af en sort Mercedes i krydset Øster Alle/Langelandsgade, og efterfølgende blev den 27-årige jagtet hen ad Langlandsgade af flere mænd, hvor han blev dræbt med flere knivstik og slag med et jernrør.

Under første retsmøde i sagen kom det frem, at den ene tiltalte - en 28-årig mand - og den nu afdøde begge tidligere har været medlem af Bandidos. Ifølge anklagemyndigheden skete drabet også som kulmination på længere tids uoverensstemmelser i det kriminelle miljø.

Den 28-årige ønskede dog ikke at afgive forklaring i Retten i Aalborg, men de to andre tiltalte - begge på 25 år - afviste pure, at der havde været uoverensstemmelser op til drabet. De erkender at have været til stedet på drabsstedet og drabstidspunktet, men de nægtede også ethvert kendskab til, hvem der dræbte den 27-årige.

Overvågning fra baggård

Anklager Kim Kristensen understregede overfor nævningetinget, at bevistemaerne i sagen er, om de tiltalte har begået drabet og i så fald, om de har haft forsæt til det.

Allerede på første retsdag gennemgik anklageren nogle af de tekniske beviser i sagen. Blandt andet, at der blev fundet en kniv på drabsstedet og to andre knive samt et jernrør i gaderne omkring Langelandsgade, hvorpå der var dna fra de tiltalte.

Derudover fandt politiet en pose med skudsikre veste og trøjer i et kælderrum i Falstergade samt en tredje vest på gaden, hvorpå der er dna fra de tiltalte.

Og endelig har overvågningskameraer forskellige steder i Øgadekvarteret har også filmet de tre tiltalt sammen eller hver for sig omkring tidspunktet for drabet.

Der er afsat syv retsdage til sagen, hvor der blandt andet skal afhøres 21 vidner.

Derfor forventes at falde dom 22. marts.

Arkivfoto: Jan Pedersen