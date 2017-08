Knivdrab: Kammerat tændte af i retten

AALBORG: Til grundlovsforhøret torsdag i retten i Aalborg var der talstærkt fremmøde af familie, venner og bekendte til de sigtede og den 27-årige mand, der lørdag blev knivdræbt i Aalborg. I alt fire mænd er sigtet i sagen. Torsdag var de to sidste til grundlovsforhør.

Mange tilhørere var muskelsvulmende mænd med tatoveringer. Pårørende til den 27-årige begyndte at græde i minutterne op til, at dommeren kom ind.

Følelserne kom også i kog hos de velvoksne mænd. Efter at anklageren havde læst sigtelsen op, anmodede han om, at forhøret skulle ske for lukkede døre, hvilket dommeren efterkom. Det betød, at alle tilhørere skulle forlade retten.

På vejen ud ville en ven af de sigtede give ham en krammer. Han nåede kun at lægge armen på, før en betjent forsøgte at genne ham væk. Det fik vennen til at eksplodere i raseri, så indtil flere betjente måtte "hjælpe" ham ud af retssalen. Han fortsatte raseriudbruddet på gangen.

- Fuck jer. Jeg har da lov til at give ham en krammer, råbte den vrede ven.

En mere ligevægtig kammerat i samme vægtklasse trak ham hen mod trapperne med en kødrand af civilklædte og uniformerede betjente efter sig, mens han fortsatte råberiet.

- Nu får du to bøder. Sådan skal du ikke opføre dig her i retten, meddelte en betjent.

Det var den vrede ven aldeles ligeglad med. Han fortsatte råbende ned ad trappen:

- Du kan give mig fire bøder, hvis du vil. Jeg er fucking ligeglad, sagde han og forlod modstræbende retsbygningen, hvorefter han lige måtte sætte sig på hug på fortovet på modsatte side af vejen for for at køle ned igen.