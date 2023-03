Drama midt i gågaden: Ung mand stukket med kniv

AALBORG:Et knivstikkeri har fundet sted i Aalborg på caféen Joe & The Juice i gågaden ved siden af Salling torsdag eftermiddag.

Et øjenvidne fortæller, at han har set masser af politi, og at en ung mand blev fragtet ud fra cafeen på en båre. Manden var ved bevidsthed

Politiet var blandt andet i gang med at finde frem til overvågningsbilleder fra butikker.

Politiet bekræfter, at der er sket et knivstikkeri.

Opdateres...