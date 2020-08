Knivstikkeri ved VUC var personligt opgør mellem to elever

AALBORG:Det var formentlig et personligt opgør, der mandag endte med knivstikkeri ved HF & VUC Nord i Aalborg for øjnene af flere elever, der havde frokostpause.

Det oplyser politikommissær Martin Rolighed, Nordjyllands Politi.

Her blev en 25-årig mand stukket i armen med kniv af en 20-årig mand, der senere blev anholdt. Han bliver lige nu fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg, hvor han er sigtet for grov vold.

De to mænd kender hinanden, og er begge elever på HF & VUC.

Ifølge politiet oplysninger, var det den 20-årig mand, der opsøgte en 25-årig mand i frokostpausen omkring klokken 12. Her ville den 20-årige tale om en uoverensstemmelse af personlig karakter, men det udviklende sig hurtigt voldsomt.

Ved hovedindgangen til HF & VUC kom de to unge mænd i håndgemæng, og det endte med, at den 25-årig blev stukket med kniv i albuen.

Den 20-årige stak herefter af fra stedet, men blev anholdt kort tid efter i den nærliggende Rema 1000 på Jyllandsgade.

Politiet har endnu ikke fundet gerningsvåbenet, oplyser Martin Rolighed.

Knivstikkeriet skete som nævnt i frokostpausen, og derfor var der flere vidner til episoden. Vidner har forklaret, at den 25-årig blødte meget fra armen.

Han blev kørt til behandling på Aalborg Universitetshospital, men har ikke været i livsfare på noget tidspunkt.