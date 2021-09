Knytnæver, skub og spark: Politiet fik travlt med at anholde voldsmænd

AALBORG:Fire tilfælde af vold og tre anholdte mænd. Sådan er regnskabet foreløbig gjort op efter en aften og nat, hvor hænder sad løst på en del personer i Aalborg.

Den første sag fandt sted klokken 23.24 i krydset mellem Peder Skrams Gade og Olfert Fischers Gade i Aalborg, hvor en 66-årig mand får to slag i ansigtet og et skub i brystet, der sender ham bagover og ind i et elskab. En 18-årig mand er anholdt og sigtet i sagen, fortæller vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi.

Senere på natten, klokken 01.51, blev en 48-årig mand skubbet omkuld på Ved Stranden i Aalborg, foran Jomfru Ane Gade. Mens han ligger ned, bliver han sparket i hovedet, fortæller vagtchefen. Politiet har kameraovervågning fra stedet, men endnu ingen anholdte.

Gerningsmanden beskrives som 20-25 år, ca. 183 centimeter høj og spinkel af bygning. Han har kort, mørkt hår og var iført hvid skjorte og blå jeans.

På næsten samme tidspunkt, klokken to minutter i et, blev en 34-årig mand slået i hovedet på en restaurantion på Hadsundvej i Aalborg. Her er en 55-årig mand anholdt og sigtet for vold.

I Jomfru Ane Gade blev der klokken 02.33 anmeldt endnu en voldssag. Her er en 36-årig mand sigtet for at slå en 19-årig mand i hovedet med knytnæveslag, så teenageren flækkede sit ene øjenbryn. Episoden er sket på åben gade, og den 36-årige er anholdt.

Vagtchefen forventer, at alle anholdte bliver løsladt, når de engang er afhørt. Han forventer ikke, at der vil være grundlag for at fremstille dem i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling på baggrund af sagerne.