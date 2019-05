Ko på afveje: Tog en tur på torvet

SVENSTRUP: Køer er nysgerrige dyr - og tager derfor gerne på bytur, hvis de finder en måde at forcere hegnet på. Det kunne flere beboere i Svenstrup konstatere søndag eftermiddag.

Der blev første gang meldt om løsgående ko fra Runddyssen, hvor spadserende køer ikke er hverdagskost. Derfra gik klovdyret til Svenstrup Torv - idet historien ikke melder noget om, hvorvidt koen ledte efter et vandhul eller et nyt sted at slå sine folder hos mægleren på torvet.

Så gik den dog ikke længere, idet dyret blev indfanget, ejeren kontaktet via oplsyningerne på det gule mærke i koens øre - og så var den springtur forbi.