Kø på motorvej: Mand besvimede i bil

AALBORG:En ældre mand besvimede mandag formiddag i sin bil og holdt på motorvej E45 ved nedkørslen til Humlebakken.

Bilen holdt i første vognbane, og det gav en del kø, mens politi og ambulance arbejdede på stedet, oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Det vidste sig, at manden havde meget lavt blodsukker, men han kom hurtigt på benene efter at have fået lidt at spise, oplyser politiet.

Der skete ingen uheld i forbindelse med mandens ildebefindende.