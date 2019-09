Kø: Sammenstød på Limfjordsbroen midt i myldretiden

AALBORG:Midt i fredagsmyldretiden stødte to personbiler sammen på Limfjordsbroen i Aalborg, og det skabte især lang kø for biler, der kom fra Nørresundby og skulle mod Aalborg-siden.

Trafikuheldet skete omkring kl. 17.30, og der er store skader på de to biler, men ingen personer skulle være kommet noget til, oplyser vagtchef Karsten H. Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Den ene af de to bilister, der var indblandet i trafikuheldet, sigtes for at være skyld i uheldet ved ikke at holde nok afstand til den forankørende bil, oplyser politiet.