Køen er væk: Her er der masser af ledige vaccinetider inden jul

AALBORG:Da Carelink onsdag i sidste uge åbnede for drop-in-vaccinationer mod coronavirus i Shoppen i City Syd, slangede køen sig gennem centeret og op ad rulletrappen. Da drop-in-konceptet om fredagen blev ændret til, at vaccinerne krævede tidsbestilling, var der også run på bookingsystemet og kapaciteten på cirka 2500 daglige vaccinationer er blevet udnyttet.

Nu er der dog igen masser af plads i programmet til spontane vaccinationer for folk, der alligevel er ude at handle ind til jul, fortæller Carelinks centerchef, Louise Andersen, der opfordrer folk til at komme forbi både tirsdag, onsdag og torsdag og blive vaccineret uden tidsbestilling - også selvom man måske har booket tid til senere.

- Regionen har lagt vaccinationstider ud løbende, så nogle har måske booket længere fremme, fordi det var der var tid, da de var inde i systemet. Men nu har vi altså masser af ledig kapacitet. Efter at have vaccineret omkring 2500 om dagen, siden vi åbnede i onsdags, har antallet af bookinger stillet af, men vi står stadig med fuld bemanding og har en masse dygtige vaccinatører, der er klar til at tage imod, fortæller Louise Andersen, der allerede tirsdag morgen kunne mærke, at rykindet slet ikke var på højde med de foregående dage.

- Vi havde trukket sprøjter om, som vi plejede, men det gik ikke ligeså hurtigt med at få dem afsat, fortæller centerchefen, der dog garanterer, at der ikke bliver trukket flere vacciner op, end der bliver brugt.

Og har man booket til et senere tidspunkt, behøver man ikke gå ind og afbestille. Det sker helt automatisk, fortæller hun.

Louise Andersen fortæller, at det er kommet noget bag på hende, at interessen for endnu et vaccinestik er stilnet af så hurtigt.

- Men udover at tiderne er blevet føjet til løbende, er der er mange ting, der kommer i spil her op til jul. Nogle er måske bange for at blive syge af bivirkninger den 24., men så er det bare med at komme afsted seneste onsdag, da eventuelle bivirkninger sjældent varer mere end 24 timer.

Tirsdag og onsdag har vaccinecenteret i City Syd åbent kl. 10-20, mens der lillejuleaften er åbent kl. 10-16.

Centeret tilbyder både første, andet og tredje vaccinestik. Tredje stik kræver dog, at man er over 40 år gammel og fik sit andet stik for mindst 4,5 måneder siden.