Køkkenbrand på Aalborg-hotel: Nu roser indsatsleder personalets arbejde

AALBORG:Tirsdag aften klokken 18.19 modtog Nordjyllands Beredskab en melding om ild på hotel Scandic Aalborg City.

Der var gået ild i en gryde i hotellets køkken ved morgenmadsrestauranten.

- På sådan et hotel er der jo et automatisk brandalarmeringsanlæg. Den reagerer og sætter varsling i gang over hele hotellet helt automatisk og alarmerer også os samtidigt, siger indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Bent Pedersen.

Da brandvæsenet nåede frem til hotellet på Europa Plads i Aalborg, havde hotellets personale dog stort set slukket branden selv.

- Da vi kommer frem efter ganske kort køretid, har personalet i køkkenet og receptionisten sammen håndteret branden med det slukningsudstyr, der nu er i et køkken, siger Bent Pedersen.

Det brændte stadig en smule under brandtæppet, som personalet havde lagt over gryden, men det var ifølge indsatslederen i "småtingsafdelingen, hvad beredskabet skulle gøre".

Brandvæsenet kontrollerede, at der ikke var ild i konstruktionerne bagved komfuret, som gryden stod på og i ventilationsanlægget.

Beredskabet hjalp desuden med at få et følgeskadefirma sat på sagen.

- De skal jo gerne kunne bespise deres gæster i morgen tidlig, siger indsatslederen.

Alternativt skal direktøren, som også ankom til stedet, i gang med finde en plan B.

Indsatslederen roser personalets håndtering af branden.

- Som gæst på hotellet har man nu bevis på, at selv hvis der bliver brand, er det sikkert at være der, fordi personalet kan håndtere det, siger han.

Ingen kom til skade under branden, men Bent Pedersen har anbefalet kvinden, som slukkede den, at få foretaget en kontrol på skadestuen for at vurdere, hvor meget røg hun er blevet udsat for.