Kørekort-træning var årsag til mindre markbrand

AALBORG:Lidt privat manøvretræning på en mark i forbindelse med kørekortundervisning endte med en slem forskrækkelse for en ung kvinde og hendes medchauffør, da bilen antændte det visne græs på en stubmark på Vejrholm ved Aalborg.

Formentlig har det været varmen fra bilens katalysator, der har antændt noget visent græs i forbindelse med den unge kvinde trænede på den private mark.

Da brandvæsenet blev alarmeret, var der ild i omkring 20 kvadratmeter af den tørre mark, men inden ilden kom under kontrol havde den bredt sig ud over et areal på 3-400 kvadratmeter, oplyser indsatsleder ved Nordjyllands Bredskab Finn Pedersen, der supplerer med, at alt foregik ganske udramatisk, selv om de involverede var lidt urolige over situationen.