Kø foran retten: Mia-sagen tiltrækker mange nysgerrige

Midt om natten - ved halv tre-tiden - startede to veninder bilen, og kørte fra Sønderjylland til Aalborg.

Knap tre timer senere stod de i Badehusgade i Aalborg, men selvom de ankom før seks var de ikke engang de første i køen. Foran retten i Aalborg var der nemlig en håndfuld, der allerede var mødt op, for at sikre sig en af de eftertragtede pladser.

Godt nok føres sagen mod den 37-årige, der er sigtet for drabet på Mia Skadhauge Stevn, i den største retssal, men den er ikke stor nok til at rumme alle interesserede.

I alt er der plads til 65 tilhørere. Knap halvdelen af dem er reserveret til pårørende og journalister, og der er kun 35 pladser til offentligheden.

Til alle de foreløbige fem retsdage har der været flere end 35 i køen, og også tirsdag morgen er der en håndfuld, der ikke når at få et af de adgangsgivende numre, som ansatte fra retten deler ud klokken otte.

- Vi har fulgt med i sagen lige siden hun forsvandt, og og i aftes bestemte vi os for at køre til Aalborg. Det er første gang, at vi skal overvære en retssag, og det føles nærmest lidt uvirkeligt, at vi nu skal sætte ansigt på noget så grimt, lød det fra de de to sønderjyske kvinder, der ikke ville stå frem med hverken billede eller navn.

Mathilde Wickberg, Line Olesen og Kamilla Thim - alle jura-studerende på Aalborg Universitet - stod tidligt op for at komme ind til retssagen mod den 37-årige. - Det en en interessant, men meget tragisk sag. Vi har fulgt sagen på de sociale medier, men nu kommer den ekstra tæt på. Vi går aldrig alene hjem fra byen mere. Foto: Lars Pauli

Andre i køen har derimod været på plads siden sagen startede.

- Det er tredje dag, jeg er her. Jeg læser jura på universitet, så strafferet har selvfølgelig min interesse. Men det er en sag, der kommer tæt på. Jeg blev påvirket af at høres Mias veninde vidne i retten. Det er en sag, der kommer tæt på, for jeg går også selv i byen i Aalborg, og kendte nogen, der kendte Mia, fortæller Line Olsen, der fulgtes i retten med to medstuderende.

De sidste to adgangstegn til tirsdagens retsmøde blev delt ud til to veninder, der begge gik på samme gymnasie som Mia.

- Vi var lige gamle, og jeg kender noget af hendes familie. Det er en sag, jeg har fulgt meget med i. Men jeg er her også, fordi, at jeg arbejder som samfundsfagslærer, og gerne vil se hvordan en retssag foregår, sagde Cecilie Lind-Hansen.