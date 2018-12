Kørte i grøften med høj promille: Så blev bilen beslaglagt

En 42-årig mandlig bilist fra Jammerbugt-området havnede onsdag aften i grøften efter at have påkørt et skilt i krydset mellem Luneborgvej og Vildmosevej nær Tylstrup.

Et vidne, som så uheldet, ringede til politiet - og kunne samtidig fortælle, at bilisten virkede ”plørefuld”.

Det viste sig ikke at være helt ved siden af.

- Ved første udåndingsprøve viste alkometeret 2,68. Det er rigtig meget, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Per Jørgensen.

Da anden prøve ikke afveg synderligt fra den første, fik den 42-årige sin bil beslaglagt på stedet.

Den fulde bilist kom ikke til skade ved uheldet.