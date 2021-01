Kørte ind i en politibil: Narkopåvirket 19-årig vanvidsbilist er varetægtsfængslet

Det var efter alt at dømme i narkopåvirket tilstand, en 19-årig mand torsdag aften kørte vanvidskørsel i Aalborg, hvor han blandt andet påkørte en politibil.

Det fortæller anklager Stine Eriksen efter grundlovsforhøret fredag eftermiddag ved Retten i Aalborg, hvor den 19-årige blev varetægtsfængslet i fire uger.

Aalborg: 19 årig vanvidsbilist varetægtsfængslet i 4 uger for bl.a. forsætligt at have påkørt en politibil i forbindelse med en eftersættelse. Kæret. / SER #anklager — Nordjyske anklagere (@NjylAnklagere) January 22, 2021

Jagten begyndte ved 20.30 tiden, hvor den 19-årige mand i en mørk VW Passat blev eftersat af en politipatrulje. Under den efterfølgende biljagt forsøgte den unge mand i høj fart at køre fra politiet ad Vesterbro og Kong Christians Allé, før han blev bragt til standsning på Hasserisvej i Aalborg.

Under biljagten var den 19-årige flere gange ovre i den modsatte vognbane, ligesom han også kørte over for rødt lys.

I forbindelse med standsningen påkørte den 19-årige politibilen. Han fortsatte kørslen, og påkørte igen politibilen, da politiet forsøgte at standse ham.

Da standsningen lykkes, viste det sig også, at den 19-årige ikke havde et kørekort. Og så blev han endelig testet positiv for cannabis.

Den 19-årige sigtes således for adskillige færdselsforseelser, men også for overtrædelse af straffeloven. Han sigtes blandt for forsætlig at have påkørt politibilen.

- Han erkender, at han kørte bilen, og han erkender at have kørt den uden at være i besiddelse af et kørekort. Han sagde i retten, at han havde røget hash for en uge siden, og vi kan konstatere, at testen var positiv. Nu afventer vi resultatet af blodprøven, fortæller Stine Eriksen.

Herudover nægtede den 19-årige sig skyldig i rækken af sigtelser.

- Retten lagde vægt på, at der var tale om fareforvoldelse, da han påkørte politibilen, oplyser anklageren.

Den 19-årige kærede afslutningsvis varetægtsfængslingen.