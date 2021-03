Kørte ind i plejecenter med 100 km/t: Mur væltede ind til sovende beboer

MOU:Klokken var 01 om natten 10. januar, da roen på Mou Plejecenter blev brudt af et øredøvende brag og afløst af kaotiske scener.

En 20-årig mand havde braget ind i plejecentret i sin bil med 100 km/t. Kollisionen var så voldsom, at en hel mur kollapsede og væltede ind til en lejlighed, hvor en kvindelig beboer lå og sov.

Nærmest helt mirakuløst blev plejehjemsbeboeren ikke ramt af hverken bil eller mur, og slap fra uheldet med et kæmpe chok. Den 20-årig bilist slap også fra uheldet med blot et sår i hovedet.

Inden den unge bilist kørte ind i plejecentret, havde han kørt mindst 105 km/t på strækningen, hvor det kun er tilladt at køre 40 km/t. Oveni det var dækkene på bilen nedslidte, og den 20-årige var påvirket af alkohol.

Og den kombination var formentlig årsag til, at han mistede herredømmet over bilen, ramte hæk og en lygtepæl, inden han bragede ind i plejecentret.

Efter uheldet stak den 20-årig af fra stedet, men han blev kort tid efter anholdt af politiet på sin mors bopæl.

Mandag sad han så tiltalt for en række færdselsforseelser og for at bringe andres liv i fare. Men hans hukommelse var noget hullet, da han skulle afgive forklaring i Retten i Aalborg.

Han forklarede, at han ikke kunne huske uheldet - og han kunne faktisk slet ikke huske, at han havde kørt bilen, fortæller anklager Stine Eriksen.

Den 20-årig blev idømt seks måneders fængsel, hvoraf de tre måneder blev gjort betinget af, at han går i misbrugsbehandling. Og da han har siddet varetægtsfængslet siden uheldet, blev han løsladt efter dom, oplyser anklageren.

Udover fængselsstraffen, blev han frakendt kørekortet i fem år.

Han valgte at modtage dommen.