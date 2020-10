Kørte med høj fart - landede på marken

AALBORG:En 23-årig mand er indlagt på Aalborg Universitetshospital efter et solouheld lørdag morgen på Ny Nibevej.

Nordjyllands Politi fik en anmeldelse om uheldet klokken 07.31.

- En bil kørte med høj fart, og i en overhaling mistede den 23-årige mandlige fører, som bor i lokalområdet, herredømmet over bilen og landede på en mark. Flere vidner har fortalt, at han forinden havde overhalet dem med høj fart, siger vagtchef Henrik Beck, Nordjyllands Politi.

Politiet har mistanke om, at den 23-årige var påvirket af alkohol, og har har fået taget en blodprøve for at fastslå, hvor høj promillen var.

- Han er indlagt på sygehuset, men jeg kender ikke omfanget af hans skader, siger vagtchefen.