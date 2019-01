Kørte over før rødt lys: Det endte galt

AALBORG: En person kom lettere til skade og måtte til tjek på skadestuen, da tre biler stødte sammen i vejkrydset Humlebakken-Hadsundvej i Aalborg-bydelen Vejgaard lørdag formiddag.

Ifølge vagtchef Poul Badsberg fra Nordjyllands Politi skete uheldet, da en 32-årig mand kørte over for rødt lys ud i vejkrydset. Her stødte hans personbil sammen med en anden personbil ført af en 41-årig kvinde.

Kvindens bil snurrede rundt og strejfede en tredje bil.

Bilerne fik buler, og det samme fik en person i en af bilerne.

Den 32-årige bilits, som - ifølge politiet - var skyld i trafikuheldet, kan nu se frem til bøde og et klip i kørekortet, fordi han kørte frem for rødt lys.