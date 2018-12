Kørte over for rødt og ind i to biler

AALBORG: Fredag formiddag lykkedes det en mandlig bilist at forårsage et trafikuheld, som dels gav lidt problemer for afviklingen af trafikken - men også gik ud over yderligere to bilister.

Trafikuheldet skete i krydset Sohngårdsholmsvej og Østre Allé.

– En 47-årig mand kom kørende ad Sohngårdsholmsvej og skulle dreje til venstre ad Østre Allé. Han kørte over for rødt, og kørte ind i en bil, som blev ført af en 70-årig kvinde. Og så påkørte han også en tredje bils venstre side af kofangeren, fortæller vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Vagtchefen oplyser, at der ikke er mistanke om spirituskørsel.

– Ingen personer kom noget alvorligt til, tilføjer han.

Foto: Laura Guldhammer