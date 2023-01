Fra konkurrenter til kolleger: Nu vil de gøre branchen bedre

AALBORG:Samarbejdet blandt nordjyske restauranter styrkes i disse år. Flere og flere enten afholder eller deltager i kokketræf, der kan betegnes som kokkenes erhvervsnetværk, hvor de deler erfaringer.

Flere gange har der været afholdt træf til fordel for velgørenhed gennem CoolUnite Fonden, rundt omkring på restauranterne inviterer køkkencheferne gamle kolleger forbi, og de senere år har Hotel Scheelsminde også taget trenden til sig.

- Vi opfatter os ikke længere som konkurrenter, men som kolleger. For år tilbage var hver restaurant sig selv nærmest og havde endnu ikke fanget fidusen i at samarbejde i stedet for at konkurrere om kunderne. Men det er slut nu, og vores næste kokketræf her på Scheelsminde havde jo flot tilslutning samme dag. Vi vil gerne lade os inspirere af hinanden, siger restaurantchef på Bühlmann, Nadia Bach, der afholder kokketræf 2. februar.

I efteråret stod Lars Bach Larsen endnu engang for kokketræf og oplevede som altid stor tilslutning fra kolleger, der er klar på uformelle møder i køkkenet og deler erfaringer.

- Det er mega hyggeligt at være sammen og se, hvad de andre gør og dele erfaringer og røverhistorier. På sådanne aftener bliver der grinet rigtig meget i køkkenet, siger Lars Bach Larsen, der er kok i AKKC, men har to gange seks gafler i bæltet fra sin tid på Strandingskroen.

Syv nordjyske køkkener laver kokketræf i Aalborg. Grafik: Scheelsminde

Disse træf og arrangementer kan være det, der har været med til at styrke den nordjyske restaurantscene de senere år. Det vurderer stifter af Gourmetkartellet, Thomas Thomsen, der i 30 år har været gæst på de nordjyske spisesteder.

Synergieffekt

- De har endelig fundet ud af, at de ikke er konkurrenter men kolleger. For nyåbnede spisesteder er ikke det samme som nedsat omsætning. For det skaber et miljø, hvor der bare kommer flere, der gerne vil ud at spise, siger Thomas Thomsen.

Hotel Scheelsminde håber, at de nordjyske restaurantgæster vil blive ved med at støtte lokalt. Især her i vinterperioden, hvor der traditionelt er lidt dødt. Derfor er der inviteret til et rent nordjyske kokketræf, hvor gæsterne kan få en særlig mulighed for at spise top-gourmetmad fra hele syv nordjyske top-restauranter.

- Den nordjyske gastronomi er også vokset så meget, at vi ikke nødvendigvis behøver at invitere københavnerkokke herover for at drysse stjernestøv over kokketræffene. Vi kan godt selv, siger Nadia Bach, som har arbejdet både her og der og kan se, hvad der sker af positive ting med den nordjyske kogekunst.

- Vi vil gerne vise over for gæsterne, hvor privilegerede vi er. Hvor hver restaurant laver hvert deres unikke køkken og på den måde giver gæsterne mulighed for et varieret tilbud, siger Nadia Bach.

Vi viser det ypperste

Værtsparret på Hotel Scheelsminde i Aalborg, Christian Nurup og Nadia Bach afholder igen kokketræf med nogle af landsdelens dygtigste kokke. Foto: Claus Søndberg

Køkkenchef på Hotel Scheelsminde, Christian Nurup er vært for de seks andre nordjyske køkkener, der kommer til Hotel Scheelsminde og viser deres ypperste for hinanden og gæsterne.

- 2022 har været et fantastisk år for de nordjyske restauranter, og derfor har vi køkkenchefer i fællesskab kreeret en menu, der vil slå fast, netop hvorfor vores nordjyske restauranter har fået så meget omtale det forgangne år, siger han.

Han er forholdsvis ny i Nordjylland og ser ikke rigtig kollegerne i landsdelen.

- Jeg kender dem jo kun fra de gallafester, der er, i forbindelse med præsentationer af forskellige guides og til konkurrencer, siger Christian Nurup.

De deltagende restauranter er Fusion, Alimentum, Tri, Struktur, Oké, VesterØl og værterne Bühlmann.

Hvis man har lyst til at deltage som gæst, så kan man kontakte Hotel Scheelsminde.