Pengehunde fandt millioner i frostpakker i Aalborg - nu falder der dom i sagen

QAQORTOQ:En sag om beslaglæggelse af 7,7 millioner kroner i bogstaveligste forstand kolde kontanter - de mange penge blev fundet i en frostpakker fra et skib i Grønlandshavnen i Aalborg sidste år i oktober - er ved at finde sin afslutning.

En dansk mand er i sagen blevet idømt fire års anbringelse i anstalt i Grønland. I Grønland har man ikke straffe, men bliver anbragt, og i stedet for fængsler har man anstalter.

Mandag, tirsdag og onsdag har en yngre grønlandsk mand og yderligere en mellemmand været for retten i Qaqortoq - det tidligere Julianehåb - tiltalt for dels at være manden, der har solgt hashen videre i Grønland for de mange penge og for at have villet fragte pengene ud af Grønland, dels for at være kurer på stofferne til Grønland.

I sagen er der ikke lavet en beslaglæggelse i form af hash. Der er alene tale om en tilståelse fra den danske mand, der ifølge sin tilståelse havde sørget for, at10 kilo hash var blevet smuglet til Grønland, forklarer senioranklager Lars J. Petersen, Grønlands Politi.

Den grønlandske tiltalte i sagen havde - igen ifølge den danske mands tilståelse - solgt hashen videre og derefter ønsket pengene sendt til Danmark, hvor han så ville hente dem senere.

Det skete så ikke, fordi pengene forinden blev fundet, da Toldstyrelsen i en aktion 15. oktober sidste år udtog en række paller med frostpakker til kontrol i Grønlandshavnen i Aalborg.

I alt fem store pakker blev udtaget til kontrol, og tre af pakkerne viste sig - ved hjælp af blandt andet såkaldte "pengehunde" - hunde der kan lugte penge - at gemme på de 7,7 millioner kroner i kontanter, som ved aktionen på Grønlandshavnen i Aalborg blev beslaglagt.

- Politiet gik så tilbage for at finde ud af, hvem afsenderen af de mange penge var, fortæller Lars J. Petersen.

Herefter fandt man frem til den danske mand, der var afsender af pengene. Han var - ligesom den grønlandske tiltalte i sagen - bosat i Qaqortoq i Grønland, og han blev sammen med sin grønlandske kone anholdt. Herefter blev ægteparret allerede 18. oktober varetægtsfængslet - eller tilbageholdt, som det hedder i den grønlandske kriminallov, forklarer senioranklageren.

- På et tidspunkt under tilbageholdelsen fandt ægteparret ud af, at de godt ville krybe til korset, og manden erkendte en hel del hashhandel, lyder det fra Lars J. Petersen.

Den danske mand, der er sidst i 30'rne, fik derefter sin dom på fire års anbringelse på anstalten i Nuuk, men er senere blevet overført til afsoning af sin dom i Danmark.

I forbindelse med sin tilståelse forklarede den danske mand, at han i en periode fra oktober i 2019 havde indført omkring 10 kilo hash, som han havde solgt til en grønlænder, som han navngav.

- Hashmarkedet er helt vildt heroppe, og danskeren forklarede, at han havde samarbejdet med grønlænderen om salget af de 10 kilo, forklarer senioranklageren.

Hash koster i Danmark typisk omkring 50 kroner pr gram, mens det på Grønland koster helt op i 700-800 kroner grammet.

Det betyder, at de 10 kilo har kunnet handles til en pris i omegnen af 7-8 millioner kroner svarende til de beslaglagte omkring 7,7 millioner kroner.

Efter danskerens tilståelse blev der så ransaget på grønlænderens adresse, hvor man blandt andet fandt en del hash samt remedier, der ifølge anklageren antydede, at der var solgt betydelige mængder af det narkotiske stof fra grønlænderens lejlighed i Qaqortoq. Salget er gået under det grønlandske politis radar og blev kun opdaget, da danskeren valgte at aflægge forklaring i forbindelse med sin tilbageholdelse.

- Af de 7,7 millioner kroner, som blev fundet på Grønlandshavnen i Aalborg, forklarede den dømte dansker, at de 6,5 millioner af dem tilhørte den grønlandske tiltalte i sagen, mens de resterende 1,2 millioner kroner var danskerens, siger Lars J. Petersen.

Ifølge danskeren havde grønlænderen bedt danskeren om at få pengene ud af Grønland, så grønlænderen kunne hente pengene i Danmark, og det var derfor de var havnet i frostpakker og fragtet med et grønlandsk skib til Aalborg - hvor de altså blev beslaglagt 15. oktober sidste år.

Grønlænderen, der har siddet tilbageholdt i anstalten i Ilulissat siden sin anholdelse i marts i år, har i retten erkendt, at han solgte 600-700 gram hash for danskeren, men nægtede at have solgt de resterende godt ni kilo, ligesom han pure nægtede, at pengene, der blev fundet i frostpakkerne på Grønlandshavnen, tilhørte ham.

Kureren, der også var tiltalt i sagen, erkendte at have fragtet hash for danskeren til grønlænderen, men ikke i det omfang, som anklageren påstod.

- Men der blev foretaget ransagninger på grønlænderens adresse, der efter min mening antydede, at der havde foregået et betydeligt stort salg af hash, forklarer Lars J. Petersen, der lagde vægt på blandt andet det i sin procedure.

Sagen blev i første omgang optaget til dom. Dommen bliver afsagt senere i september.