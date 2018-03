Kolonihavehus brændt - lader til iPad kan være årsag

AALBORG: Et kolonihavehus i bebyggelsen Jørgen Berthelsens Minde ved Tranholmvej i Aalborg Øst er aldeles ubeboeligt efter en brand tæt på midnat natten til søndag.

Det fortæller indsatsleder Nils Eltzholtz, Nordjyllands Beredskab.

Alarmen lød klokken 23.16 lørdag.

- Det var ejeren, der kom hjem og opdagede det røgfyldte kolonihavehus. Han havde været væk fra huset i fire-fem timers tid, fortæller indsatslederen.

Han havde otte mand og tre køretøjer ude ved branden. To røgdykkere fra holdet kunne nogenlunde let gå ind i huset og få slukket resterne af branden, hvorefter huset blev udluftet grundigt.

- Branden var nærmest gået ud af sig selv, fordi huset var så tæt, at der ikke kom næring til ilden i form af ilt, forklarer Nils Eltzholtz.

Han har en gisning om, hvordan branden kan være opstået.

- Ejeren havde en iPad til opladning, og muligvis er noget tøj faldet ned over opladeren, der udvikler en del varme, og det kan have antændt tøjet, forklarer han.

I den forbindelse advarer indsatslederen mod at have el-apparater stående til opladning, når man ikke er hjemme. Og da under ingen omstændigheder må laderne dækkes til.

- Laderne udvikler meget varme - prøv selv at føle på en oplader, der i gang med at oplade f.eks. en iPad. De bliver rigtig varme, siger indsatlederen.

Nils Eltzholtz vurderer, at kolonihavehuset har taget så meget skade, at det næppe bliver til et brugeligt kolonihavehus igen.