Kolonihavehus stod ikke til at redde: - Det var allerede omspændt af flammer

AALBORG: Der blev slået alarm 11:42, da store flammer stod op fra et af kolonihavehusene i Haveforeningen Jørgens Berthelsens Minde i Aalborg Øst.

Flammerne havde allerede fået så godt fat i huset, at der ikke var meget at gøre for brandfolkene fra Nordjyllands Beredskab på stedet.

– Vi har sikret husene omkring, så ilden ikke spreder sig, men der var ingen grund til at spilde vandressourcer på huset. Det var stort set brændt ned til grunden, siger beredskabsinspektør Nils Eltzholtz.

Gunstige forhold

Kolonihave-sæsonen er forbi, og derfor er der meget få mennesker i haveforeningen i disse dage.

Det kombineret med et hus udelukkende lavet af træ var en uheldig blanding.

– Alt i huset består af træ, og så kan der være gået lidt tid, før nogen har opdaget ilden, så branden har nået at udvikle sig, inden vi nåede derud, siger beredskabsinspektør Nils Eltzholtz.

Nordjyllands Beredskabs arbejde sluttede efter knap to timer.