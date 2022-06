Kom med indenfor: Tina og Agathe holder temafest i campingvognen

NIBE:De lyserøde glimmerstrimler, der udgør indgangen til forteltet, sætter scenen. Indenfor fortsætter festen, der blandt andet består af flere pangfarver, diskokugler og "99 Luftballons", som brager ud af højtalerne.

I forteltet fornemmer man straks 80'er-stemningen. Foto: Martin Damgård

80'erne er lig med farver, farver, farver, lyder det fra Agathe Nathansen. Foto: Martin Damgård

Vi er i Tina Kobbergaard og Agathe Nathansens campingvogn på Nibe Festival - og vi er tilbage i et tidligere årti. De to frederikshavnere har nemlig fyret godt og grundigt op for 80'er-festen.

- 80'erne er bare fede. Det er bæltetasker, det er glimmer, det er lækkert hår, siger Tina.

- Og farver, farver, farver, tilføjer Agathe, som i dagens anledning er klædt i laksefarvede shorts, perlearmbånd, perlehalskæde, bæltetaske og et par øreringe, der ikke er til at overse.

Nummeret "Boys" af italienske Sabrina er en af Tina Kobbergaards favoritter. "Magi i luften" er blandt de danske favoritter. Foto: Martin Damgård

- Vi har ledt efter nogle knæklys for at få den der UV-effekt. Det skaffer vi næste år, siger Agathe Nathansen. Foto: Martin Damgård

De to veninder står foran spejlet i campingvognen og roder med et par lyserøde øjenvipper, som er indkøbt til lejligheden. Én ting er sikkert: De går ikke ned på grej. Men de har også haft spenderbukserne på.

- Jeg havde lidt tilovers fra en firmafest, hvor der også var 80'er-tema. Men resten har vi købt i Karnevalsshoppen i Aalborg, fortæller Tina, der i år deltager på Nibe Festival for anden gang, mens det er fjerde gang for veninden Agathe.

Det er dog første gang, de holder 80'er-tema. Men absolut ikke sidste.

- Det bliver et fast indslag. Det er helt sikkert, slutter Tina.

Det er fjerde gang, Agathe Nathansen deltager på Nibe Festival. Foto: Martin Damgård