Kom med politiet på patrulje: I 24 timer får du lov at være fluen på væggen

AALBORG: Over 65.000 mennesker følger efterhånden med i, hvad Nordjyllands Politi skriver af store og små begivenheder på Twitter.

Det kan være en konkret efterlysning af en bortgået person, gode råd om, hvordan man undgår spirituskørsel eller advarsler om uheld i trafikken.

At over 65.000 nu følger med på Twitter, får Nordjyllands Politi til at give følgerne en godbid. I et døgn, fra fredag den 31. maj kl. 7 til lørdag den 1. juni kl. 7, kan man følge med i tre patuljers arbejde, når de tweeter fra politibilen.

- Vi synes, at vi har en forpligtigelse til at vise offentligheden, hvilket arbejde vores patruljetjeneste udfører. Og det kan vi blandt andet gøre via de sociale medier, siger politiinspektør ved Nordjyllands Politi, Claus Danø i en pressemeddelelse.

- Politiets kørende patruljer er på arbejde hver eneste dag året rundt for at sikre trygheden i Nordjylland, og med Twitter som redskab kan vi vise nordjyderne, hvilke typer af opgaver som de løser – store som små, siger politiinspektøren.

Der kan dog være episoder, som politiet ikke kan omtale på Twitter - på grund af personfølsomme oplysninger eller andre forhold, som gør, at politiet ikke kan dele bestemte oplysninger med offentligheden.

- Men vi har god erfaring med at balancere disse hensyn, så jeg tør godt love, at det meste kommer med, siger Claus Danø.

Det er ikke første gang, at Nordjyllands Politi tweeter fra patruljevogne, og det bliver næppe heller sidste gang, oplyser politiinspektøren.

Hvis du vil følge med i politiets arbejde - og følge med fredag til lørdag, kan du se med på Nordjyllands Politis Twitter-profil. Der tweetes under hashtags #patruljetweets og #politidk