Kommende Aalborg Håndbold-stjerne er blevet far for anden gang

PARIS:Når Aalborg Håndbold i 2022 får Mikkel Hansen på holdkortet, er det som far til to.

Lørdag offentliggjorde han på sin Instagram-konto, at han og hustruen, Stephanie Gundelach, er blevet forældre til endnu en dreng.

Drengen, som ifølge Stephanie Gundelachs Instagram-konto tilsyneladende får navnet Vince, er født fredag 21. maj.

Det er anden gang, parret bliver forældre. I forvejen har de sønnen Eddie Max, som er to år gammel.

Storebror blev vist frem for hele nationen, da Mikkel Hansen tog ham med på balkonen på Københavns Rådhus for at fejre de danske håndboldherrers VM-triumf i januar 2019.