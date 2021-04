Kommentar: Iskrigere døde med skøjterne på

ISHOCKEY:64 kampe plus det løse kulminerede på et splitsekund i et antiklimaks for Aalborg Pirates, da Shane Hanna med et projektil af et slagskud gennemborede det panser af forhåbninger, som Aalborg Pirates gennem de seneste kampe havde opbygget.

Bedst som håbet om en episk eventyrfortælling af et historisk comeback i H.C. Andersen-klassen var ved at tage form, blev det hele forvandlet til en historie, der i momentet mest af alt lignede noget, som Pirates-spillerne helst så blive skrevet ind i den store glemmebog for ligegyldige sportspræstationer.

Helt så slemt er det nu ikke fat. De brave pirater fra Limfjordens hovedstad endte sæsonen på både dramatisk og prisværdig vis. Bedst illustreret ved Jeppe Jul Korsgaard, der havde kæmpet sig igennem sæsonens sidste 60 minutters ishockey med en brækket fod. Det er mandsmod og holdånd, så man blot kan lette på hjelmen og hamre staven ned i isen gentagne gange i ren og skær respekt.

12





















Galleri - Tryk og se alle billederne.

Naturligvis skulle den sjette DM-finale ende ud i en omgang overtime. Det kunne og skulle ikke være anderledes. Efter fem kampe, der alle havde haft styrkemæssig slagside med et hold i den dominerende rolle, blev den sjette kamp fantastisk propaganda for dansk ishockey. Tempo, intensitet og stort mod fra begge mandskaber var de vigtigste ingredienser i en hovedret, der havde fortjent at få en dessert i form af en kamp syv.

Aalborg Pirates stod på tærsklen til at tvinge finaleserien ud i en afgørende kamp syv. Det ville have været helt skørt med tanke på, at Rungsted Seier Capital var foran med 3-0 i serien, inden piraterne fik skudt kanonerne ind på Rungsted-målet. Det viste sig at være for sent, men om ikke andet fik Aalborg Pirates vist, at det var mere end fortjent, at man nåede frem til årets guld-duel.

Det er let at drage konklusionen, at Aalborg Pirates tabte serien, fordi man tabte de første to kampe. Det er ikke desto mindre en altovervejende forklaring. Mange vil pege på kamp et som den største skuffelse, men i min optik er nederlaget i kamp to på hjemmebane det afgørende moment i serien.

Her havde Aalborg, ligesom i kamp et, alle muligheder for at vinde kampen. Var det sket, havde man udlignet til 1-1 i serien, og så var det ikke blevet op ad bakke, i den grad som det blev nede med 0-2 i kampe efter to forestillinger med piraterne i rollen som det bedste mandskab målt på spil og skabte chancer.

Pirates-lejren havde selv i nederlagets tungeste stund så meget format, at man ikke rakte ud efter den oplagte undskyldning med manglende dommertække. Måske havde der været noget om snakken. For i en finaleserie, hvor der blev givet og taget fra begge mandskaber, var det påfaldende, at Julian Jakobsen og Pierre-Olivier Morin begge blev ramt af karantænedage.

Kaptajn Jakobsen har flere gange undervejs udtalt, at Rungsted var det klogere hold, og det var man da også ganske rigtigt set over hele serien, men uden at skulle lyde lokalpatriotisk, så er det fair at adressere betydningen af de to karantæner og anfægte rimeligheden i dem. Rungsted lavede også unoder undervejs, men de blev aldrig påtalt, så man fristes til at tro, at disciplinærudvalget har lånt den klap for øjet, som en ægte pirat normalt ville løbe rundt med. For uddelingen af karantænedage har virket ret ensidig.

Til syvende og sidst skal der først og fremmest lyde en kæmpe cadeau til Rungsted Seier Capital for at levere stærkt og stabilt i en finaleserie, som for nordsjællændernes vedkommende begyndte svært med tre af Metalligaens største profiler ude af holdet. Når man er i stand til at overvinde sådan en udfordring, er man en fortjent og værdig mester.