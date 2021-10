Kommunal spidskandidat slået ned til middagsselskab: - Der skal mere til at slå mig ud - end at slå mig ned Liberal Alliancens spidskandidat, Sólbjørg Jakobsen, blev for lidt over en uge siden slået ned under en mindre sammenkomst. Hun har været sygemeldt men er delvist raskmeldt efter hændelsen, der foruden synlige skader også gav hende en hjernerystelse. Men hun fortsætter valgkampen