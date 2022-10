Kommunaldirektør aner ikke, hvad kommunen har betalt 225.000 kroner for

AALBORG:Hvad Aalborg Kommune præcis har fået for den lille kvarte million kroner, som kommunen betalte i markedsføringstilskud til afholdelsen af 3F's kongres i Aalborg i 2016, er der tilsyneladende ingen i kommunen, der kan svare på.

Og som i andre lignende sager findes der ingen skriftlig dokumentation for, hvad der er aftalt mellem kommunen og Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC), som har modtaget tilskuddet.

Det erkender kommunaldirektør Christian Roslev.

- Da der er betalt for markedsføring, formoder vi, at der er tale om forskellige markedsføringsaktiviteter i forbindelse med kongressen, men vi har ikke kunnet finde oplysninger om, hvad markedsføringen konkret bestod af, skriver han i et svar til Nordjyske.

Paralleler til Nybyggerne-sagen

Sagen skriver sig ind i en efterhånden lang række af sager, hvor Aalborg Kommune ikke kan dokumentere, hvad penge i borgmesterens forvaltning er blevet brugt på.

Og det er skræmmende, at sagerne bliver ved med at dukke op, mener byrådsmedlem Vibeke Gamst (K).

- Det er en fuldstændig parallel til sagen, hvor en video skulle markedsføre Aalborg, siger hun og henviser til den "Aalborg film", som borgmesterens forvaltning betalte for i 2017 i forbindelse med, at TV-programmet Nybyggerne blev optaget i Aalborg.

Her var både borgmester og kommunaldirektøren i lang tid i tvivl om, hvad kommunen havde fået for pengene, som de var med til at bevilge. Der fandtes ingen mødereferater eller lignende, der kunne opklare, hvad de 100.000 kroner var blevet brugt på.

Det samme gør sig gældende i sagen om markedsføringstilskuddet på 225.000 kroner til 3F.

- Det er et stort beløb under alle omstændigheder, men man kan godt bruge pengene og få smæk for skillingen. Men at man ikke på forhånd har en aftale om, hvad man skal have for pengene og ikke følger op på, om man så har fået det, synes jeg er meget kritisabelt, siger Vibeke Gamst.

Det er noget rod

I forbindelse med Nordjyskes afsløring af, at Aalborg Kommune gav et tilskud til en velkomstreception for 3F i 2019 spurgte hun om, der var andre lignende sager, hvor kommunen havde givet tilskud.

Aalborg Kommune svarede i slutningen af september skriftligt:

- Økonomi og Erhverv er ikke umiddelbart bekendt med, at der skulle være sket fravigelser fra kriterierne i andre tilfælde.

Svaret modtog hun i slutningen af september, og derfor chokerede det hende, at hun få uger senere kunne læse, at Aalborg Kommune alligevel havde støttet endnu et 3F-arrangement.

- Det her tyder på, at man ikke har styr på forvaltningen. At det roder, siger hun.

- Og jeg er dybt skuffet. Jeg synes, at en kommune af vores størrelse burde kunne gøre det meget bedre.