Kommunaldirektør stopper

Christian Roslev, der i seks et halvt år har været kommunaldirektør i Aalborg Kommune stopper og skifter i stedet til konsulentfirmaet Genitor.

Det skriver Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

- Det er med en god blanding af vemod og nye forventninger, at jeg nu siger farvel til Aalborg Kommune. Jeg har været rigtig glad for at være på arbejde hver eneste dag, og har sat stor pris på samarbejdet både internt og eksternt. Jeg ønsker Aalborg Kommune alt det bedste, og er stolt af den vækst og positive udvikling, jeg har været en del af, og de store beslutninger, jeg har været med til at fremme. Jeg glæder mig nu til at begynde et nyt kapitel i mit arbejdsliv og tage mine erfaringer med mig i mit nye job, siger Christian Roslev i pressemeddelelsen.

Kommunaldirektøren har været en central figur i flere store afsløringer i år af Aalborg Kommunes brug af skatteborgernes penge på markedsføring og events.

Senest kom det frem, at han havde valgt at støtte et cirkus-projekt med 750.000 kroner udenom politikerne.

Aalborg Kommune er i øjeblikket i gang med en større revision af event-området. Efter planen er undersøgelsen færdig 5. december, så det når kommunaldirektøren ikke at opleve.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen ærgrer sig over at skulle sige farvel til kommunaldirektøren.

- Jeg er ærgerlig over at skulle sige farvel til Christian Roslev. Han har gennem alle årene været en visionær direktør, der har sat markante aftryk i kommunen. Han har bl.a. haft en vigtig rolle i udviklingen af den nye bydel i Stigsborg, Plusbussen, Aalborg Alliancen, ny forvaltningsstruktur og hele kommunens DNA. Derudover har han stået for væsentlige udviklingsinitiativer i forsynings- og selskabsområdet. Han har haft et skarpt blik for de nationale dagsordener, samtidig med at han internt har stået stærkt i spidsen som administrativ leder for vores 18.000 medarbejdere, siger Thomas Kastrup-Larsen i pressemeddelelsen.

Han oplyser, at der hurtigst muligt kommer en afklaring på fordelingen af ansvar og opgaver, indtil der er ansat en ny kommunaldirektør. Rekrutteringen af en ny kommunaldirektør bliver sat i gang så hurtigt som muligt.