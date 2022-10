Kommune får stort millionbeløb til ny færge

AALBORG:Juleaften er faldet tidligt i år for Aalborg Kommune, der modtager et større millionbeløb fra en pulje til grøn omstilling af kommunalt drevne indenrigsfærger.

Den store pose penge på 19,8 mio. kr. skal gå til at købe en ny el-drevet færge til Hals-Egenseoverfarten, der årligt transporterer et sted mellem 320.000 og 370.000 passagerer.

- Udskiftning til en ny el-færge og etablering af dertilhørende infrastruktur er tidligere besluttet af Aalborg Byråd, men det har været en forudsætning, at der kunne opnås en vis grad af ekstern finansiering for at kunne realisere projektet. Derfor er jeg yderst tilfreds med, at vi nu er et afgørende skridt nærmere realiseringen af en ny fuld-elektrisk Hals-Egense færge, siger by og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) i en pressemeddelelse.

Erstatter to færger

Han peger på, at Aalborg Kommune vil vi være foregangskommune for den grønne omstilling, og den nye el-færge kommer til at erstatte de to eksisterende og godt brugte dieselfærger.

- Vi har fået lavet beregninger, der viser, at overgangen til en el-færge vil resultere i en reduktion af CO2 emissionen med 89 procent, hvilket svarer til 460 tons CO2 årligt i sammenligning med én tilsvarende ny dieselfærge, siger rådmanden.

Han peger også på, at etableringen af de nye færgelejer medføre store forbedringer for beboerne langs den vestlige del af Færgevej i Hals, da naboskabet til asfalt og støj bliver afløst af et fremtidigt naboskab til et grønt rekreativt område.

Stor pulje

Den statslige pulje er skabt på grund af en aftale mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om grøn transportpulje II af 19. april 2021. Her blev blev der afsat 150 mio. kr. i 2021 og 50 mio. kr. i 2022 til en pulje til grøn omstilling af kommunalt drevne indenrigsfærger.

Den samlede pris for færgen inklusiv ladeinfrastruktur er budgetteret til 90.465.000 kr.

Aalborg Kommune forventer at kunne imødekomme den større efterspørgsel på færgekapacitet ved at erstatte de to nuværende færger med plads til 10 personbiler hver, med én ny fuldelektrisk færge med plads til 22 personbiler og 147 passagerer.