Kommune hyrer ny top-advokat i Gravenshoved-sag

AALBORG:Da det efter advokatundersøgelsen af Gravenshoved Kostskole stod klart, at de omkring 100 tidligere elevers fortællinger om fysiske og psykiske overgreb, var generelt troværdige, besluttede et enigt byråd at komme med en formel undskyldning til eleverne.

Derudover besluttede de også, at der skulle igangsættes en ny, juridisk undersøgelse af, hvorvidt og hvordan kommunen kan udbetale erstatninger eller godtgørelser til de tidligere elever.

Og på mandagens økonomiudvalgsmøde har politikerne så besluttet sig for at vælge kammeradvokaten til opgaven, fortæller børne- og ungerådmand Morten Thiessen (K).

Poul Schmith/Kammeradvokaten, som firmaet rettelig hedder, skal både afklare sagens størrelse, afsøge muligheden for at udbetale erstatninger og efterfølgende fungere som kommunens advokat i sagen.

Den nu afsluttede advokatundersøgelse af forholdene på Gravenshoved Kostskole blev kritiseret for ikke at være uvildig, da både advokat Niels Vase og firmaet HjulmandKaptain også havde andre sager for kommunen.

Og den nye undersøgelse bliver heller ikke uvildig, forklarer rådmanden.

- Vi har i forvejen forretninger med kammeradvokaten, og det har vi også med alle de advokatfirmaer, der var i spil. Så formelt set er det ikke nogen uvildig undersøgelse.

- Det er ikke der, vi skal hen, og det er heller ikke der, vi er rent procesmæssigt, forklarer rådmanden.

Mens den store undersøgelse af forholdene på skolen tog over et år at færdiggøre, er det rådmandens forventning, at den nye, juridiske vurdering, vil være færdig markant hurtigere.

- Vi har en forventning om, der går relativt kort tid. Måneder.