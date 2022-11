Kommune ønsker ny motorvejsbro over E45 ved Aalborg

AALBORG:Hvis det står til klima- og miljøforvaltningen i Aalborg Kommune, så skal der etableres en ny motorvejsbro over E45.

Formålet er at forbinde Nr. Trandersvej med Lemvigvej for at reducere rejsetiden på bybus linje 11, som kører mellem Hasseris Enge og AAU Busterminal.

Udover motorvejsbroen er der også ønske om to andre anlægsinvesteringer i forbindelse med forslaget til et nyt bybusnet. Det skal alt sammen øge fremkommeligheden for den kollektive trafik og gøre køreplanerne mere stabile, da busserne kan køre uden om bilkøerne.

- Det er et udtryk for, at man i forvaltningen siger, at det vil være rigtig godt, fornuftigt og oplagte investeringer, hvis vi vil skabe nogle hurtigere busforbindelser, siger klima- og miljørådmand Per Clausen (EL).

I dag er der kun en cykel- gangbro over E45 mellem de to veje, men den ligger længere mod syd, end den direkte vejoverføring. I første omgang er der i forhold til en ny motorvejsbro tale om et ønske, for der er ikke afsat penge til motorvejsbroen eller de andre anlægsforslag.

- Det er jo en diskussion, som vi får i de kommende budgetforhandlinger i forhold til, om vi reelt vil gøre noget for at fremme den kollektive trafik med bedre fremkommelighed, siger Per Clausen.

Der er ønske om bro mellem Nr. Tranders Vej og over E45 motorvejen til Lemvigvej. Det er, lige der bilerne kører, at vejene kan forbindes med en bro til bybusserne. Foto: Henrik Bo

Han tilføjer, at det tidligst kan blive i budgettet for 2024. Men allerede ved budgetforhandlingerne for 2023 forsøgte man at få flere penge til fremkommelighed.

- Det endte med et meget lille beløb, som gør, at der kan sættes et par busskilte op et par steder, siger Per Clausen.

Alternativ ruteføring

Selvom der ikke afsættes penge til anlægsprojekterne, vil det nye rutenet dog kunne gennemføres med alternative ruteføringer. Rådmanden har ikke noget bud på, hvad en ny motorvejsbro koster.

- Hvis man overhovedet vil gå videre med noget af det her, så skal man udvælge nogle af de her ting og sige, at nu laver vi et konkret projekt og finder ud af, hvad det koster, og så tager vi det med i de kommende budgetforhandlinger.

Han peger dog på, at de andre anlægsønsker er billigere end broen.

- Der er nogle af de andre tiltag, der er betydeligt mere enkle og billigere, og som måske også kommer først.

Vejgennembrud

Udover en ny bro over E45, så er det også et ønske hos klima- og miljøforvaltningen at etablere et vejgennembrud mellem Kærby og Aalborg Busterminal via Kjærs Mølle Vej.

Ifølge forvaltningen vil "rejsetiden kunne reduceres på linje 16, som alternativt har en lang omvejskørsel, da den skal forbi Sygehus Syd, når den kører fra Kærby for at komme til Aalborg Busterminal".

Vendebane

Desuden er der for at betjene Hasseris Enge ønske om at etablere en vendebane for linje 14 i det foreslåede bybusnet. Det vil betyde, at cirka 1.000 flere borgere få mindre end 400 meter til nærmeste stoppested. Så længe vendebanen ikke er etableret vil linje 14 få endestation ved Skelagergårdene, og borgerne i Hasseris Enge-området til have op til 600 meter længere til nærmeste stoppested.

Der er dog flere steder, hvor der også kunne være behov for investeringer for at bedre fremkommeligheden for bybusserne.

- Der er udfordringer på Hobrovej og Østergade i Nørresundby, hvor vi også godt kunne forestille os nogle investeringer, siger Per Clausen.