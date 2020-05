Kommune overvejer køb af kæmpe stort havneareal af havn

AALBORG:En kæmpe stor grundhandel er under opsejling i Aalborg.

Det er Aalborg Kommune, der overvejer at købe 90.000 kvadratmeter havneareal af Port of Aalborg, der i øvrigt er ejet af Aalborg Kommune. Området på havnen i Nørresundby strækker sig fra øst ved Limfjordsbroen og til by- og landskabsforvaltningen på Stigsborg.

Området huser i dag Hedegaard Agros korn- og foderstofaktiviteter, og det er planen, at disse aktiviteter fortsætter uændret efter salget.

I forvejen ejer kommunen nemlig sammen med PFA Ejendomme og A. Enggaard A/S en stor del af området Stigsborg Havnefront via arealudviklingsselskabet Stigsborg P/S. Det samlede område for Stigsborg Havnefront strækker sig fra Limfjordstunnelen til ´Limfjordsbroen og er i alt på 54 hektar. Et område, der skal byudvikles over 25-30 år.

Men der mangler altså stadig en stor klump på strækningen og en velbeliggende en af slagsen.

- En overdragelse af arealer til Aalborg Kommune eller udviklingsselskabet vil være naturligt for at sikre byudviklingen, og vi kigger nu på timingen af dette. Hos Aalborg Kommune har vi en målsætning om løbende at sørge for, at byens borgere har adgang til attraktive arealer langs fjorden. Hedegaard-arealet har meget attraktive arealer med kajgader, og det er vigtigt, at Aalborg Kommune eller udviklingsselskabet får den bestemmende indflydelse over området og kan arbejde videre med den allerede igangværende byomdannelse i området, siger Aalborgs kommunaldirektør Christian Roslev i en pressemeddelelse.

Ok fra Ankestyrelsen

Aalborg Kommune har undersøgt muligheden for den store handel hos Ankestyrelsen, der tidligere på året har givet en forhåndsudtalelse med godkendelse af muligheden for at overtage ejerskabet af området.

Hos Port of Aalborg ser man et salg som en naturlig forlængelse af den strategi havnen har haft.

Plads til andre aktører

- Hos Port of Aalborg har vi over de seneste 10-15 år systematisk reduceret vores havneaktiviteter centralt i Aalborg for at give plads til, at andre aktører kan begynde at bruge området til byomdannelse og rekreative formål. I stedet koncentrerer vi vores gods- og ejendomsaktiviteter uden for byen - nemlig i Østhavnen 10 kilometer fra Aalborg centrum. En eventuel overdragelse vil desuden understøtte vores omfattende investeringer i udbygning af Østhavnen, siger administrerende direktør hos Port of Aalborg, Claus Holstein.

Ifølge havnedirektøren udløber Hedegaards lejekontrakt i 2038.

- Det gælder om at flytte den tunge produktion over tid. Det er ikke sådan, at vi er ved at jage Hedegaard ud, men havnen er jo ved at flytte sig ud, og byplanlægningen siger, at det er herude, at det skal etableres, så der er ingen grund til, at vi fortsætter det, siger Claus Holsten til NORDJYSKE Medier.

Valuarrapporter

I forhold til hvad havnen skal have for arealet, så skal der udarbejdes to valuarrapporter til formålet, så man sikrer sig, at handlen sker på markedsvilkår.

- Vi kommer til at handle det i et niveau, som Enggaard eller Calum, eller hvem der ville handle det, for vi skal sidestille os med markedet, siger Claus Holsten.

I forhold til hvordan man kan være sikker på, at man ikke kan få mere ved et udbud, end det som valuarrapporterne kommer til at indikere, siger direktøren.

- Det kan man aldrig vide, men vi må ikke overføre værdier til kommunen, så derfor spørger vi to uafhængige valuarer.

Kapital til udvikling

Havnen skal bruge kapital til at yderligere udvikling.

- For hver gang, at vi får en krone, så kan vi geare den op med noget gæld. Vi ved, at vi skal investere to mia. kr., og vi tror også, at vi skal investere flere penge. Det er samme tænkning, der var med Østre Havn, at vi sælger det, som vi har inde i byen, og så bruger vi pengene til at investere herude (østhavnen, red.), siger Claus Holstein.

Et eventuelt salg skal diskuteres i Aalborg Byråd og i havnens bestyrelse til efteråret.