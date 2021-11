Kommune vil forlange coronapas fra 5.500 medarbejdere: Se her hvilke

AALBORG:Aalborg Kommune er klar til at forlange, at alle ansatte i ældreplejen og på de botilbud, hvor man beskæftiger sig med sårbare og handicappede, kan fremvise et gyldigt coronapas, hvis Folketinget torsdag vedtager den lov, der gør det muligt for arbejdsgivere at fremsætte et sådant krav.

Det anbefaler kommunens direktørgruppe i hvert fald, forklarer direktør i ældre- og handicapforvaltningen Jan Nielsen.

Han understreger, at forslaget naturligvis først skal vendes med repræsentanter fra medarbejderne, og derfor kan det komme til at tage lidt tid, inden det træder i kraft

- Loven er jo ikke vedtaget endnu, og vi har behov for at have en drøftelse i vores MED-udvalg - både i ældre- og handicapforvaltningen og vores hovedudvalg, og det sker her sidst på måneden, fortæller han.

Derfor er forventningen, at kravet om coronapas tidligst kan komme til at gælde fra 1. december, da er også er andre ting, som skal falde på plads først .

- Medarbejderne skal have en skriftlig begrundelse for, at vi indfører, at man skal vise sit coronapas, og der udover skal de også have at vide, hvilke sanktioner, der kan være forbundet med det. Så det er ikke sådan noget, man bare lige gør, påpeger Jan Nielsen.

Endelig skal kommunens politikere skal også orienteres om tiltaget, der kommer til at ramme omkring 5.500 ansatte i ældre- og handicapforvaltningen.

Aalborg er på forkant

Kommunernes landsforening har tidligere opfordret sine medlemmer til at indføre coronapas, hvis det bliver muligt, men i flere at landets øvrige store kommuner har man endnu ikke taget stilling til, om man vil følge opfordringen. Så her er Aalborg en smule på forkant - selvom kommunen hidtil har klaret sig fint med frivillige coronatest til medarbejdere på plejehjem og andre tilbud til ældre og handicappede.

- Uvaccinerede medarbejdere tilbydes test to gange om ugen, og for vaccinerede medarbejdere er det en gang om ugen. Og i sidste uge blev der udført 2700 test, så det er rigtigt flot og noget, der er en rigtig god tilslutning til, understreger Jan Nielsen.

Hellere øget testkapacitet

Kristian Gaardsøe, som er formand for FOA Nordjylland, er på forhånd en smule skeptisk i forhold til kravet om coronapas, selvom han understreger, at han på ingen måde er en sølvpapirshat eller modstand af at beskytte beboere og medarbejderne i Aalborg Kommune.

- Vi så jo allerhelst, at man øgede testkapaciteten, for det er jo den, der må give ro - både på plejehjemmene og alle andre steder, for det er jo den, der er up-to-date på, om man er smittet eller smittebærer. Og det gør coronapasset jo ikke helt på samme måde, siger han.

- Så vores udfordring i det - også når vi skal snakke med vores kollegaer derude - er, hvad nu, hvis man ikke kan blive testet, fordi der er kø og alt muligt, så man ikke kan komme på arbejde. For hvordan skal det så betragtes, fortsætter han.

- I værste fald kan man jo komme til at jage folk hjem, som vi har katastrofalt brug for både på plejehjemmene, handicapområdet og børneområdet. Så det er for mig at se lidt af et paradoks, vi er ude i nu, påpeger han.

Ifølge Kristian Gaardsøe vil det formentlig afhjælpe problemet en del, hvis kommunen har mobile testenheder ude på arbejdspladserne. Men det kræver i givet fald, at der ansættes flere podere, end der er i øjeblikket.

- Altså jeg synes, det er lidt katastrofalt, hvis man begynder at lave alt for mange restriktioner for at komme på arbejde, når vi nu mangler så mange, for hvem skal så passe dem, og hvem skal passe dem ude på sygehusene, hvis man også begynder at indføre det der, siger han.

Ikke alle kan ikke tåle vaccine

- Jeg er ikke specielt imod, at vi passer på hinanden. Men der er nogle problemstillinger i det, som ikke er løst. Og det ville være rart, hvis man fik styr på dem først, tilføjer han.

- Der er jo også nogen, der ikke kan tåle vaccinen, og hvad skal de så gøre? Kan de så ikke komme på arbejde i denne her periode, spørger han.

Så ifølge fagforeningen burde Aalborg Kommune måske klappe hesten.

- Det er ikke fordi, jeg ikke synes, vi skal gøre noget. Men er det i grunden dem, der arbejder på plejehjemmene, der er smitter mest? Det er jo ikke det jeg hører i pressen, hvor man fremhæver børn og unge og deres forældre som dem, der smitter mest. Og så er jeg selvfølgelig med på, at der godt kan være nogen af dem, der også arbejder på et plejehjem. Så jeg vil have lov til at være lidt kritisk overfor metoden med bare at indføre den form for restriktioner uden at have gjort sig klart, hvad konsekvenserne er. Har man for eksempel sagt sig selv op, og er det en arbejdsvægring, hvis man ikke kan nå at få en test, siger Kristian Gaardsøe.