Kommunen betalte 100.000 kr. for reklamefilm, men ikke til produktionsselskabet

AALBORG:- Det vurderes, at det har været en god brandingværdi af Aalborg.

Sådan beskriver kommunaldirektør Christian Roslev beslutningen om, at kommunen tilbage i 2017 betalte 100.000 kroner for en reklamefilm, da tv-serien Nybyggerne blev sendt fra Aalborg.

Kommunaldirektøren har følt sig nødsaget til at lave en redegørelse om forløbet, efter Frihedsbrevet.dk tirsdag blandt andet har kunnet fortælle om et forløb, hvor 2E Group, sponsor af tv-programmet, fik 100.000 kroner til reklamefilmen. Det til trods for at flere andre kommuner, ifølge mediets oplysninger, ikke har skullet betale for at medvirke i programserien.

I onsdagens redegørelse om sagen forklarer kommunaldirektør Christian Roslev, at kommunen blev kontaktet af ejendomsselskabet 2E Group tilbage i foråret 2016 angående et samarbejde om den kendte programserie, hvor fire par skal konkurrere om at bygge et hus.

Beslutningen om at betale de 100.000 kroner skulle ifølge redegørelsen være sket efter et møde mellem 2E Group, borgmesteren, by og landskabsrådmanden, stadsarkitekten samt produktionsselskabet Metronome. Der eksisterer ikke noget referat fra mødet.

Reklamefilmen for Aalborg skulle så, ifølge redegørelsen, både benyttes i tv-programmerne og af kommunen selv. Derfor overførte Aalborg Kommune 100.000 kroner til 2E Group 10. april 2017.

Skyldes konstruktionen bag tv-program

Kommunaldirektør Christian Roslev forklarer, at beslutningen om at købe reklamefilmen ikke blev indgået på mødet i foråret 2016. En medarbejder blev efter mødet sat til at se nærmere på projektet, hvor man så fandt frem til den endelige model.

Kommunaldirektøren understreger, at han underskrev fakturaen, og at det af den fremgår, pengene var til eksponering gennem reklamefilmen.

Selvom de kommunale chefer ikke sidder i reklamebranchen, har de en fornemmelse af, hvad eksponeringen er værd, fortæller kommunaldirektøren.

- Vi har en rimelig god fornemmelse af brandingværdi. Det har vi tidligere opgjort i forbindelse med aftaler med elitesportsklubberne. Der har vi nogle metoder til at vurdere, hvad det har af markedsværdi.

Kommunaldirektøren husker ikke i detaljer, hvordan konstruktionen omkring tv-programmet var. Som han husker det, var det dog netop set-up’et, der var årsag til, betalingen skulle gå gennem E2 Group fremfor til produktionsselskabet.

- Kan du forstå, det udefra set lyder lidt underligt, det er en entreprenørvirksomhed og ikke produktionsselskabet, der skal have pengene for en reklamefilm?

- Umiddelbart, men når man ser det i sammenhæng med, det var den her konstruktion med tv-programmet Nybyggerne, så er der alligevel en forklaring på det, siger Christian Roslev.