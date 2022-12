Kommunens øverste embedsmand var ikke opmærksom på bilagsrod i egen forvaltning

AALBORG:Mandag blev revisionen af eventområdet i Aalborg Kommune afsluttet. Det endte med en hård kritik af eventchef Søren Thorst, som blev tildelt en advarsel.

I den rapport, som er blevet udarbejdet af revisionen, blev der dog også peget i retning af forvaltningens ledelse. Følgende fremgår af rapporten:

"Der er derfor grundlag for at kritisere ST's (Søren Thorst, red.) ledelsesudøvelse, men kritikken vil givetvis skulle nuanceres med afsæt i at den øverste ledelse i Borgmesterens Forvaltning/Økonomi og Erhverv må formodes at have haft kendskab til praksis i hvert fald i det tilfælde, hvor ledelsen har været en del af deltagerkredsen".

Nordjyske har derfor spurgt kommunaldirektør Christian Roslev om, hvilket ansvar han har i sagen.

Har du deltaget i arrangementer betalt på Søren Thorsts kort?

- Jeg mener, at jeg har deltaget i de personalearrangementer i borgmesterkontoret, hvor Søren har brugt sit MasterCard. Jeg mener ikke at have deltaget i andet.

Men du har deltaget i arrangementer betalt på hans kort?

- I de arrangementer som har været personalearrangementer, herunder en studietur i 2018.

I rapporten formodes det, at den øverste ledelse har kendt til den kritiserede praksis. Har du kendt til praksissen?

- Nej, det er jo det, der er en del af problemet. Der har før 2021 været en godkendelsesprocedure, hvor det ikke i godkendelseshierarkiet har været mig, der skulle godkende det. Det har været en administrativ medarbejder. Jeg har ikke kendt til, at der har været en mangelfuld dokumentation, før den her sag begynder at blive aktuel.

Så det her med, at det formodes, at den ledelse, som har deltaget i arrangementer, må have kendt til det, det har du ikke?

- Jeg har ikke direkte haft kendskab til, at der været mangelfuld dokumentation, fordi jeg jo ikke har haft dem forelagt til godkendelse, hvilket har fulgt de procedurer, der var på det tidspunkt.

Nu er der rejst en kritik af Søren Thorst, men ansvaret er vel dit, når udgifterne er blevet godkendt?

- Ja, man kan sige, når man sidder i en forvaltning, så er ansvaret i sidste ende mit, og det har vi også fået kritik for i ledelsen af Økonomi og Erhverv. Jeg vil så sige, at det ærgrer mig, at vi ikke har haft mere fokus på det her, men generelt så leder hverken jeg eller mange andre på en måde, hvor vi ikke har tillid til vores medarbejdere. Vi går jo ikke og spørger: ”Sørger du nu for at have dokumentation i orden?”. Det er altså ikke sådan, man leder.

Når du har deltaget i arrangementer, hvor eventchefen har betalt, giver det så mening, at du skal beslutte, hvordan han skal sanktionernes?

- Det er sådan, ledelseshierarkiet er. Det er jo ikke det, at der har været et personalearrangement, hvor jeg har deltaget, der er det kritisable. Det kritisable er, at der ikke har været dokumentation, og i visse tilfælde har godkendelseshierarkiet ikke været overholdt, og der har været procedurer, der ikke har været overholdt.

Du har ansvaret for godkendelse af udgifterne på eventchefens kort. Hvorfor har du ladet ham godkende sine egne udgifter?

- Det er vigtigt at sige, at før ’21 var det en administrativ medarbejder, så der var det ikke mig, der skulle godkende. Men i ’21 har jeg godkendt det.

I ’22 er der eksempler, hvor Søren Thorst selv godkender.

- Det er lidt uklart, hvordan det præcist er.

Men det må vel ikke ske?

- Nej, det må det ikke. Det er også derfor, der er kritik af det, enig.

Er det ikke dit ansvar?

- Jo, det er det da i sidste ende. Men det er det, jeg siger, der har man jo tillid til folk, og man kan jo ikke vide, det man ikke ved.

Vil Søren Thorst fortsat have adgang til et kommunalt kreditkort?

- Det er ikke noget, vi har en holdning til. Søren Thorst har oplyst til mig, at han vil indlevere sit MasterCard.