Tøjkæde med hovedsæde i Aalborg lukker 20 butikker og fyrer 180 medarbejdere

PWT Group A/S påbegynder proces, for at reducere antallet af butikker og medarbejdere, som led i igangværende rekonstruktion, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Selskabet, der blandt andet står bag Tøjeksperten og Wagner, har besluttet at lukke 20 butikker og fyre 180 medarbejdere på landsplan.

Det er endnu usikkert, om nordjyske butikker og medarbejdere bliver ramt.

- Vi går i gang med at forhandle og tale med medarbejderne nu, og af respekt for det, ønsker vi ikke at udtale os yderligere på nuværende tidspunkt, siger Director for Marketing, E-commerce & Omnichannel, Brian Børsting, til NORDJYSKE.

I pressemeddelelsen skriver, at Ole Koch Hansen, CEO i PWT Group, at han er ked af beslutningen.

- Det er en hård beslutning, som desværre er absolut nødvendig for at vi kan lykkedes med at redde PWT, og dermed et fortsat betydeligt antal arbejdspladser for dygtige medarbejdere.

PWT har inden nedlukningen 84 butikker og 575 medarbejdere. Deres hovedsæde ligger i Aalborg.