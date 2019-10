Konflikt i Lille Vildmose: To frihedsberøvet af politiet

LILLE VILDMOSE: To lodsejere i Lille Vildmose blev fredag formiddag frihedsberøvet af Nordjyllands Politi i forbindelse med en konflikt, som længe har stået på mellem lodsejerne i området og Aalborg Kommune.

Det oplyser vicepolitinspektør Poul Severinsen.

Lodsejerne mener ikke, at kommunen har ret til at udføre et naturgenopretningsprojekt på lodsejernes jord. Senest er en maskine blevet blokeret med blandt andet traktorer.

Derfor har politiet nu afspærret et område af Lille Vildmose:

- Vi har spærret et område af for at kunne kontrollere, hvem der har adgang til det. Det er jo ingen hemmelighed, at lodsejerne gentagne gange har blokeret for kommunens arbejde, siger Poul Severinsen.

Ifølge ham var de to lodsejere, som blev frihedsrøvet fredag formiddag, mødt op i det område, politiet har afspærret. De nægtede at forlade området og blev derfor taget med på politigården i Aalborg.

- Her vil de blive afhørt, og så bliver de lukket ud igen, fortæller Poul Severinsen.

Politiet har mulighed for at frihedsberøve personer i op til seks timer for ikke at følge politiets anvisninger.

Poul Severinsen vurderer, at 10-12 personer fredag formiddag var mødt op i området, og de fleste valgte at forlade det, da politiet bad dem om det.

Nu bliver politiet i området, indtil Aalborg Kommune er færdig med sit arbejde.

- Vi er der, så længe kommunen har behov for, at vi sikrer deres arbejde, siger Poul Severinsen.

Han vurderer fredag, at det vil blive en periode på "få dage". På spørgsmålet om, hvor mange betjente den indsats kræver, siger han:

- Det bliver få mand, men vi sender flere, hvis det bliver nødvendigt.